У будівлі величезна дірка, є постраждалі: росіяни влупили по лікарні зі стаціонаром у Києві

Внаслідок атаки є поранені, одна людина загинула.

РФ атакувала Київ дронами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

Росіяни атакували Україну ударними дронами

Під ударом опинився медичний заклад зі стаціонаром

Внаслідок атаки є поранені та загиблий

Російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних дронів. Під ударом опинилась лікарня, де лежали пацієнти. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на нову атаку.

Внаслідок удару "Шахеда" по лікарні з діючим стаціонаром є постраждалі, одна людина загинула. Пацієнтів довелося евакуювати.

"Мої співчуття рідним. Усім, кому необхідно, надають допомогу. Звісно, цю лікарню українці відновлять. Такі це люди – українці завжди відновлюють те, що зруйновано. І так само працюють ремонтні бригади, енергетики, усі необхідні служби в тих областях, де через росіян нові пошкодження і нові відключення", - наголосив президент.

Загалом росіяни атакували Україну 165 ударними дронами, з яких було 100 "Шахедів".

Президент вкотре звернувся до партнерів щодо ППО та фінансової допомоги на виробництво дронів-перехоплювачів. Також Зеленський додав, що Україні необхідне обладнання для ремонту енергетичних об'єктів.

"Працюватимемо на тижні з європейськими та американськими партнерами, щоб Україна була з необхідною допомогою. Дякую всім, хто підтримує нашу державу й наших людей", - додав він.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 5 січня Росія здійснила масштабну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників та ракет. Вибухи лунали у Києві, Чернігові, Полтаві та Харкові.

У Києві внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, ще троє - постраждали. В Оболонському районі сталося влучання та загоряння на другому поверсі 4-х поверхового медичного закладу, попередньо з працюючим стаціонарним відділенням.

Відомо, що противник атакував територію України дев'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" і зенітними керованими ракетами С-300. Також армія РФ запустила 165 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів.

