Як він виріс: Леся Нікітюк показала піврічного сина

Ведуча вирушила на зимову прогулянку.

Леся Нікітюк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Ви дізнаєтеся:

Леся Нікітюк показала сина Оскара

Як він змінився

Відома українська ведуча Леся Нікітюк, яка півроку тому вперше стала мамою, вперше показала, наскільки змінився її син Оскар. Зірка опублікувала милий знімок в Instagram.

Нещодавно Леся поділилася в соцмережах, що захворіла. Несподіване погіршення стану зіпсувало відпочинок ведучої в Буковелі, проте вона не здається. Нікітюк старанно лікується і проводить час із сином на свіжому повітрі.

Леся Нікітюк хрестила сина / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Знаменитість опублікувала знімок з однієї із зимових прогулянок з Оскаром і показала, наскільки виросла її піврічна дитина. На світлині ведуча веселиться із сином, легко підкидаючи його в повітря. Малюк у стильному зимовому комбінезоні веселиться з мамою. На знімку можна трохи розгледіти риси обличчя Оскара - маленький носик і пухкі губки.

Леся Нікітюк із сином на прогулянці / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Нікітюк також продемонструвала модний образ для прогулянок з дитиною. Зірка обрала для ігор із сином коротку шубку, під якою можна розгледіти трикотажний костюм із пір'ям. На голові Лесі можна розгледіти брендову шапку біні, а на шию ведуча пов'язала хутряний шарф.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

