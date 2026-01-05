Рус
Малюк нібито написав заяву про відставку з посади голови СБУ: хто займе його місце

Анна Ярославська
5 січня 2026, 08:23
Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Василий Малюк
Василь Малюк погодився на відставку з посади голови СБУ - УП / Фото: УНІАН

Коротко:

  • Василь Малюк нібито погодився подати у відставку
  • Можливим в.о. голови СБУ називають генерала Євгена Хмару

Голова Служби безпеки України Василь Малюк нібито погодився подати у відставку. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко та Українська правда з посиланням на свої джерела.

Як пише УП, на зустрічі з президентом у суботу, 3 січня, керівник СБУ начебто відмовився писати заяву про відставку і переходити до СЗР або РНБО.

"Наскільки відомо УП, свою позицію Малюк мотивував тим, що в нього на завершальній стадії перебуває кілька операцій масштабу "Павутини", кидати їх зараз було б злочином. Але, мовляв, якщо є такий запит у президента, то нехай він передає це питання в Раду і парламент визначається", - зазначає видання.

Журналісти стверджують, що "Зеленського відмова генерала Малюка писати заяву обурила".

"Радники з комунікацій окремо підбивали президента, що кампанія підтримки генерала "була організована самою СБУ". Тому Зеленський на нервах пригрозив, що може відсторонити Малюка від посади, якщо той не напише заяву добровільно. Такі повноваження парламент справді надав президенту на початку вторгнення щодо чиновників, яких призначає глава держави", - пише УП.

Рано вранці 5 січня народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко написав у своєму Telegram-каналі, що голова Служби безпеки України Василь Малюк написав заяву про відставку з посади.

За його словами, виконувачем обов'язків глави відомства може стати генерал Євген Хмара, начальник Центру спеціальних операцій СБУ.

"На вимогу Зеленського Василь Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ. Виконувачем обов'язків голови Служби, найімовірніше, буде призначений генерал Євген Хмара, начальник Центру спеціальних операцій СБУ", - написав Гончаренко.

Офіційного підтвердження інформації поки що немає.

Євген Хмара - що про нього відомо

Генерал-майор Євген Хмара є начальником Центру спеціальних операцій "А" СБУ ("Альфа").

Центр спеціальних операцій "А" - це ключовий бойовий підрозділ СБУ. Виконує широкий спектр завдань від контртерористичних операцій до спецоперацій у глибокому тилу ворога.

Хмара був призначений на цю посаду Указом Президента 25 серпня 2025 року, хоча фактично він очолював підрозділ ще раніше, а перепризначення відбулося у зв'язку з реорганізацією підрозділів СБУ, пише Вікіпедія.

Хмара - досвідчений офіцер. Очолював морський компонент ЦСО "А", брав участь в АТО, керував операціями під час повномасштабного вторгнення, зокрема, на Київщині, Донбасі та в операції зі звільнення Зміїного.

Хмара має високі державні нагороди, включно з орденами Богдана Хмельницького ІІІ, ІІ та І ступенів.

Призначення Буданова головою ОП - що відомо

Як повідомляв Главред, 2 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою ГУР МО Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента. За словами Зеленського, наразі пріоритетом для України є безпека, розвиток Збройних сил і дипломатичний трек переговорів.

Згодом Кирило Буданов повідомив, що прийняв пропозицію президента Володимира Зеленського. Він також наголосив, що нова посада є для нього честю та черговим рівнем відповідальності перед державою, подякував президенту за довіру та команді ГУР МО України за спільну роботу.

Новим керівником Головного управління розвідки Міноборони Зеленський призначив Олега Іващенка. До цього Іващенко був головою Служби зовнішньої розвідки.

Що насправді стоїть за призначенням Буданова: думка експерта

Призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента є чітким сигналом, що Україна не має ілюзій щодо переговорів із ворогом. Тепер процес діалогу розглядатиметься виключно крізь призму розвідки та гібридної війни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

За його словами, участь спецслужб є обов'язковою в будь-яких переговорах - як публічних, так і непублічних.

"Ідеться про комплексний підхід: дипломатія, непублічні домовленості, елементи тиску, стримування, навіть шантаж - усе те, що є частиною роботи спецслужб і часто непомітно для широкого загалу", - зазначив експерт.

Про персону: Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія

Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

У будівлі величезна дірка, є постраждалі: росіяни влупили по лікарні зі стаціонаром у Києві

У будівлі величезна дірка, є постраждалі: росіяни влупили по лікарні зі стаціонаром у Києві

11:06Війна
Чому арешт Мадуро може не злякати Путіна і Сі Цзіньпіна - The Telegraph

Чому арешт Мадуро може не злякати Путіна і Сі Цзіньпіна - The Telegraph

10:25Світ
Пряме влучання в житловий будинок та пожежа: деталі удару РФ по Чернігову

Пряме влучання в житловий будинок та пожежа: деталі удару РФ по Чернігову

09:29Україна
© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

