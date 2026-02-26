'Десятки поранених людей': Зеленський розкрив масштаби удару РФ по Україні

Росіяни били по газовій інфраструктурі та електропідстанціях.

Зеленський розкрив деталі атаки РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне:

Росія атакувала критичну інфраструктуру України

Руйнування зафіксовані у восьми областях

Є десятки поранених, серед яких діти

У ніч на 26 лютого країна-агресор Росія знову воювала проти критичної інфраструктури України та звичайних житлових будинків. Зафіксовано руйнування у восьми областях. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, росіяни випустили по українцях 420 дронів, з яких більшість – "Шахеди", і 39 ракет різних типів, у тому числі 11 балістичних.

"Є руйнування у восьми областях: багато приватних та багатоповерхових будинків пошкоджено. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей унаслідок цієї атаки, серед них є діти", - йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що росіяни били також по газовій інфраструктурі на Полтавщині, по електропідстанціях на Київщині та Дніпровщині.

Він підкреслив, що рятувальники працювали на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та в столиці.

"Більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього "Рамштайну". Але, на жаль, були також влучання. І це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно. Холод не відступив до кінця, і ракети до ППО потрібні на кожен день, поки Росія намагається розбити нашу енергетику. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає", - підсумував глава держави.

Зеленський розповів про удар РФ - відео:

РФ може змінити цілі для ударів

Аналітики Інституту вивчення війни раніше говорили, що російські війська, ймовірно, змінять тактику повітряних атак по Україні.

Зазначається, що новими цілями ударів замість енергетики може стати українська залізнична інфраструктура та системи водопостачання.

"Після спроб знищити енергосистему України Москва переходить до ударів по логістиці, прагнучи ускладнити постачання і повсякденне життя в українських містах", - кажуть в ISW.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Атака Росії - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 лютого Київ зазнав повітряної атаки з боку ворога. Окупанти застосували балістичні ракети та ударні безпілотники. У Голосіївському районі внаслідок атаки виникло займання на території приватної садиби, а в Печерському районі горів двоповерховий приватний будинок.

Також Росія атакувала Харків, Запоріжжя та інші міста дронами і ракетами. Зокрема, в Запоріжжі пошкоджено приватний будинок. Влучання спричинило пошкодження даху ТЦ.

Крім того, армія РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. В результаті атаки пошкоджено об'єкт енергетики на півдні регіону.

