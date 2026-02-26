Рус
Могильовська вразила новими результатами схуднення: як вона виглядає зараз

Христина Трохимчук
26 лютого 2026, 11:41
Співачка знову дивує своєю стрункою фігурою.
Наталія Могилевська схудла
Наталія Могилевська схудла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Ви дізнаєтеся:

  • Як зараз виглядає Наталія Могилевська
  • Як худне артистка

Відома українська співачка Наталія Могилевська викликала фурор своєю публічною появою на прем'єрі фільму "Мавка. Справжній міф", повідомляє ТСН. Артистка вразила стрункою фігурою і стильним луком, вкотре викликавши питання про її вражаючі результати схуднення.

Могилевська з'явилася на допрем'єрному показі в трендовому образі, який підкреслив результати її роботи над собою. Масивні чорні окуляри акцентували мініатюрність рис обличчя співачки, а головною родзинкою луку стала хутряна жилетка з широким поясом на талії. Образ доповнили вільні чорні штани та аксесуари: короткі шкіряні рукавички, годинник і золотий браслет.

відео дня
Наталія Могилівська - фігура
Наталія Могилевська - фігура / фото: Аліна Онопа, ТСН.ua

Незважаючи на те, що Наталя не робила акцент на фігурі, вибравши досить фактурні речі, її фізична форма стала предметом активних обговорень в Instagram. Частина шанувальників захоплюється досягненнями Могилевської, яка продовжує стежити за собою і демонструє, що скинуті 25 кілограмів для неї не межа. Однак все частіше лунають припущення про те, що співачка користується спеціальними препаратами або вдається до допомоги пластичного хірурга.

Наталія Могилевська - стильний образ
Наталія Могилевська - стильний образ / скрін з відео

"Яка ви струнка! Супер! Поділіться, як вам це вдалося"

"Могилевська, ти ще більше схудла чи що? Неймовірно стильна, красива і квітуча"

"Красуня, струнка, як берізка! Молодець, дуже велика сила волі"

"Відразу видно, що це не здорове, а штучне зниження ваги"

"У якій клініці робите пластику?"

Наталія Могилевська — дієта

Раніше Наталія Могилевська розкрила дієту, яка допомагає їй залишатися стрункою. Раціон співачки базується на великій кількості овочів, гречці та червоній рибі, а ранок незмінно починається з ритуалів очищення — теплої води, рослинних олій та розторопші. Раз на тиждень артистка практикує "розвантажувальні дні" з переходом на одноразове харчування. Дієта Могилевської викликала неоднозначну реакцію аудиторії — підписники відзначили, що таке харчування може негативно позначитися на здоров'ї через недостатню кількість білка та інших важливих елементів.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Про особу: Наталія Могилевська

Наталія Олексіївна Могилівська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).

