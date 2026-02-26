Могильовська вразила новими результатами схуднення: як вона виглядає зараз

Ви дізнаєтеся:
- Як зараз виглядає Наталія Могилевська
- Як худне артистка
Відома українська співачка Наталія Могилевська викликала фурор своєю публічною появою на прем'єрі фільму "Мавка. Справжній міф", повідомляє ТСН. Артистка вразила стрункою фігурою і стильним луком, вкотре викликавши питання про її вражаючі результати схуднення.
Могилевська з'явилася на допрем'єрному показі в трендовому образі, який підкреслив результати її роботи над собою. Масивні чорні окуляри акцентували мініатюрність рис обличчя співачки, а головною родзинкою луку стала хутряна жилетка з широким поясом на талії. Образ доповнили вільні чорні штани та аксесуари: короткі шкіряні рукавички, годинник і золотий браслет.
Незважаючи на те, що Наталя не робила акцент на фігурі, вибравши досить фактурні речі, її фізична форма стала предметом активних обговорень в Instagram. Частина шанувальників захоплюється досягненнями Могилевської, яка продовжує стежити за собою і демонструє, що скинуті 25 кілограмів для неї не межа. Однак все частіше лунають припущення про те, що співачка користується спеціальними препаратами або вдається до допомоги пластичного хірурга.
"Яка ви струнка! Супер! Поділіться, як вам це вдалося"
"Могилевська, ти ще більше схудла чи що? Неймовірно стильна, красива і квітуча"
"Красуня, струнка, як берізка! Молодець, дуже велика сила волі"
"Відразу видно, що це не здорове, а штучне зниження ваги"
"У якій клініці робите пластику?"
Наталія Могилевська — дієта
Раніше Наталія Могилевська розкрила дієту, яка допомагає їй залишатися стрункою. Раціон співачки базується на великій кількості овочів, гречці та червоній рибі, а ранок незмінно починається з ритуалів очищення — теплої води, рослинних олій та розторопші. Раз на тиждень артистка практикує "розвантажувальні дні" з переходом на одноразове харчування. Дієта Могилевської викликала неоднозначну реакцію аудиторії — підписники відзначили, що таке харчування може негативно позначитися на здоров'ї через недостатню кількість білка та інших важливих елементів.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що російська актриса Олена Яковлєва поплатилася за свою підтримку терористичної війни Кремля проти України. Зірка не змогла побувати на похоронах батька в Харкові через початок повномасштабного вторгнення.
Також екс-солістка групи "Воровайки" Яна Павлова втратила двох дітей через невинну розвагу в недозволеному місці. Повнолітня дочка співачки та її 10-річний син вирішили розважитися і покататися на санках на території місцевого пам'ятника природи, що призвело до трагедії.
Вас може зацікавити:
- Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалью: "Опинишся в пеклі"
- "Легше не стає": від чого злягла Санта Дімопулос
- "Допомагав виживати всім": раптово помер народний артист України
Про особу: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилівська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред