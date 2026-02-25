Рус
В Кремлі зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним - що відомо

Юрій Берендій
25 лютого 2026, 19:40оновлено 25 лютого, 20:11
Зустріч трьох президентів має сенс лише для остаточного узгодження домовленостей, сказав Пєсков.
В Кремлі зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним - що відомо
Пєсков прокоментував заяву Віткоффа про можливість переговорів Зеленського і Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Кремлі не готові до тристроронніх переговорів на рівні лідерів країн для завершення війни
  • Пєсков поскаржився на позицію України щодо принципових питань мирних переговорів

Спецпредставник президента США Стів Віткофф розраховує на проведення зустрічі між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським та вважає, що вона має відбутися до можливих тристоронніх переговорів за участі також Дональда Трампа. Водночас у Кремлі заявили, що формат зустрічі трьох лідерів можливий лише для остаточного закріплення вже досягнутих домовленостей. Про це в коментарі російським пропагандистським ЗМІ заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Трьом президентам варто зустрічатися тільки якщо фіналізувати домовленості або, як кажуть американці, угоду. Це, напевно, дійсно так", - сказав речник російського дикитатора та воєнного злочинця Путіна.

відео дня

Пєсков, оцінюючи перспективи переговорів між воєнним злочинцем Путіним та президентом України, цинічно зазначив, що варто враховувати останні публічні заяви української сторони щодо її позиції та подальших намірів.

Він поставив під сумнів доцільність зустрічі на найвищому рівні за умови збереження принципової позиції України щодо умов мирної угоди і завершення війни.

"Питання території, воно найскладніше. І, звичайно, будь-яким серйозним зустрічам має передувати дуже скрупульозна робота на експертному рівні", - сказав він.

Дивіться відео заяви Пєскова:

В Кремлі зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним - що відомо
/ Скріншот

Крім того, Пєсков стверджував, що українська влада нібито зосереджена не на пошуку шляхів мирного врегулювання, а на отриманні фінансової підтримки від європейських партнерів. За його твердженням, саме це питання є для Києва пріоритетним, тоді як серйозного підходу до інших аспектів, на його думку, наразі не спостерігається.

Також, відповідаючи на запитання про чинність пропозиції щодо можливого візиту Зеленського до Москви для переговорів, Пєсков заявив, що ця ініціатива залишається актуальною та відповідає раніше озвученій позиції Володимира Путіна.

План війни України
План війни України / Інфографіка: Главред

Яка тема буде основною на можливій зустрічі Зеленського і Путіна - думка експерта

Як писав Главред, Сама ймовірність особистої зустрічі лідерів України та Росії навряд чи гарантує досягнення реальних домовленостей щодо врегулювання територіального питання. Про це заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він підкреслив, що займає в цьому питанні вкрай скептичну позицію та пояснив свою аргументацію. За його словами, офіційні підходи Києва і Москви до статусу окупованих територій залишаються незмінними, тому навіть теоретичний компроміс щодо їхньої належності наразі неможливий. Попри можливі пропозиції різних форматів, позиції сторін є принципово протилежними й не мають точок перетину.

Якби не було російської анексії окупованих регіонів, і залишалася б тільки проблема Криму, теоретично можна було б розглядати різні варіанти, то після анексії ще чотирьох областей восени 2022 року ситуація зайшла в глухий кут. Це, до речі, один із головних аргументів, чому так звана всеосяжна мирна угода – тупиковий шлях, який не принесе швидкого миру", - вказав він.

Переговори Зеленського з Путіним - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Стів Віткофф і Джаред Кушнер представили ініціативи, які можуть відкрити шлях до особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського та кремлівського лідера Володимира Путіна. Про це заявив сам спецпосланець Дональда Трампа Віткофф, зазначивши, що переговори на рівні глав держав можуть відбутися вже протягом найближчих трьох тижнів.

Перемовини за посередництва США, що пройшли в Абу-Дабі, сформували стримані очікування щодо подальших кроків, зокрема й можливості проведення зустрічі на найвищому рівні між Зеленським і Путіним.

Водночас президент України Володимир Зеленський публічно запросив російського диктатора Путіна прибути до Києва, якщо той зважиться на такий крок.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

