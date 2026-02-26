Введення миротворців в Україну залежить від примхи Путіна — The Telegraph

Москва може заблокувати введення європейських сил.

Європа чекає на згоду Кремля на введення військ в Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com/britisharmy

Коротко:

Плани розміщення миротворців в Україні залежать від позиції Путіна

Франція а Велика Британія готові направити сили за умови схвалення РФ

Москва фактично отримує право вето на миротворчу місію

Плани щодо розміщення миротворчих військ на території України потребуватимуть схвалення російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише видання The Telegraph.

Європейські джерела, знайомі з ходом переговорів, стверджують, що післявоєнні гарантії безпеки також є каменем спотикання.

"Все більше членів так званої "Коаліції бажаючих" приватно визнавали, що їхня участь у місії залежала від дозволу російського президента. Джерела в дипломатичному та оборонному секторах попередили, що це означає, що англо-французький план щодо дотримання будь-якого припинення вогню може бути зірваний за примхою Кремля", - пише видання.

Зокрема, один високопоставлений дипломат повідомив, що представники Франції та Великої Британії заявили, що "направлять свої війська тільки за згодою Росії". Побоювання полягають у тому, що без підтримки Путіна будь-які європейські сили можуть бути розцінені як законна військова мета.

"Якщо Росія скаже, що ми з цим не згодні та вважаємо ці війська ціллю, тоді вам потрібно направити сили іншого роду. Таким чином, згода Росії з цим чи ні має величезний вплив", - сказав один із співрозмовників.

Друге дипломатичне джерело припустило, що європейські уряди фактично надали Путіну право вето на плани коаліції, вимагаючи місця за столом переговорів.

Армії країн Європи / Інфографіка: Главред ​

Миротворці в Україні — останні новини

Як писав Главред, міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі заявив про намір стати першим главою оборонного відомства, який розгорне британських військових в Україні після укладення мирної угоди. На його переконання, 2026 рік повинен стати "роком закінчення цієї жахливої війни".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає розгортання миротворчих військ на території України після завершення активної фази бойових дій, але натякнув, що їх кількість буде дуже обмеженою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ зацікавлений у розміщенні іноземного контингенту ближче до лінії фронту, а не у відносно безпечних регіонах на заході країни.

"Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту. Якби Польща запропонувала свою присутність у Львові, нам це не потрібно", — підкреслив глава держави.

Коли закінчиться війна в Україні: думка експерта

Завершення активних бойових дій у 2026 році на прийнятних для України умовах малоймовірне. Справедливе завершення війни можливе не раніше, ніж через два роки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Таких передумов немає. Завершення бойових дій на умовах Росії може відбутися хоч завтра. Якщо ми підписуємо капітуляцію, складаємо лапки вгору, то все. Але російська експансія піде аж до Львова. У такому випадку війська РФ інфільтруються на всю глибину території нашої країни", — пояснив експерт.

