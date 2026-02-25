Рус
Долар раптово полетів вниз: свіжий курс валют на 26 січня

Інна Ковенько
25 лютого 2026, 16:01
НБУ опублікував офіційний курс валют на четвер, 26 лютого.
Курс валют на 26 лютого
Курс валют на 26 лютого / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс долара і євро на 26 лютого
  • Наскільки впаде курс долара 26 лютого
  • Чи змінився курс євро

На четвер, 26 лютого, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар послабив свої позиції, а та євро та злотий залишилися без змін. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 26 лютого

Зазначається, що на четвер офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 43,24 гривень за долар. Таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки, порівняно з середою, 25 лютого.

відео дня

Курс євро на 26 лютого

Натомість курс євро не змінив свої позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,96 гривень, без змін порівняно з попереднім днем, 25 лютого

Курс злотого на 26 лютого

Польський злотий також не зазнав коливань. За даними НБУ, офіційний курс злотого на 26 лютого складає 12,07 гривні за злотий, що відповідає показникам середи, 25 лютого.

Чому курс долара може зрости - думка експерта

Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ говорив, що міжнародна допомога впливає на курс долара в Україні.

За його словами, затримки фінансування можуть підштовхнути курс до 47 гривень за долар.

"Але ситуація може змінитися, якщо війна в Україні закінчиться восени, або ж все відбудеться навпаки і конфлікт загостриться влітку", - зауважив він.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на середу, 25 лютого, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Одночасно знизилися в ціні долар США, євро та злотий.

Нагадаємо, членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько говорила, що оскільки долар на світовому ринку перебуває під тиском і резерви України достатньо комфортні, короткостроково є простір для того, щоб гривня або трохи укріпилася, або протрималася в вузькому діапазоні.

Крім того, економіст Олександр Хмелевський заявляв, що закріплення долара вище за 43,5 грн може відкрити шлях до подальшої девальвації.

Курс долара
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

