Зміна влади в РФ стає ближчою: окреслено реальний сценарій усунення Путіна

Новак наголосив, що ґрунт для перевороту в Росії вже готовий.

Палацовий переворот в Росії / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви:

Росіяни не пов’язують погіршення життя з війною проти України

Зміна влади в Росії можлива лише через палацовий переворот

Зараз у Росії сформувалися всі передумови для такого перевороту

Росіяни скаржаться на погіршення життя, але вони не пов'язують свої проблеми з війною проти України. Тому зміна влади в Москві може відбутися не з народної ініціативи, а в результаті палацових переворотів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, росіяни в основному апелюють до Путіна і просять допомогти та розібратися з місцевими чиновниками.

"Тобто вони (росіяни, - ред.) щиро вірять, що причиною погіршення їхнього життя є місцеві чиновники, які насправді політично й економічно в Росії нічого не вирішують", - каже він.

Новак наголошує, що історичний досвід показує: зміна влади в Росії, як правило, відбувається не через народні бунти, а через палацові перевороти.

"Так було і в імперські, і в радянські часи. Наприклад, Сталін прийшов до влади тільки тоді, коли Ленін вже був фізично не здатний керувати державою; незважаючи на всі регалії "переможця", Сталіна усунули, причому він пішов з життя за дивних обставин; усунення Берії стало результатом закулісних ігор; Хрущова відправили на пенсію вузьким колом керівництва КПРС", - зауважив експерт.

Крім того, на його думку, зараз у Росії сформувалися всі передумови для чергового палацового перевороту.

Зокрема він додав, що російська бізнес- та політична еліта першою відчула на собі руйнівний вплив міжнародних санкцій: арешти і блокування активів, катастрофічне падіння доходів від експорту в енергетиці, хімічній промисловості, металургії та сільському господарстві, обмеження пересування по світу, заборони на в'їзд до цивілізованих країн і неможливість користуватися розкішшю, до якої вони звикли.

"Все це тисне на верхівку останні чотири роки. Ці санкції вводилися поетапно: від перших обмежень у 2014 році до масштабних пакетів після повномасштабного вторгнення. Тому ґрунт для перевороту в Росії вже готовий. Питання тільки в тому, яку форму він прийме, а також хто саме зважиться його очолити і реалізувати", - підсумував Новак.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Хто може стати наступником Путіна

Російський опозиціонер Ігор Ейдман говорив, що внутрішньополітична ситуація у 2026 році буде досить небезпечною для диктатора Володимир Путіна.

На його думку, невдоволення Путіним у його власному оточенні буде тільки наростати.

"Я не виключаю, що є гіпотетичні шанси на переворот у Росії. У російської правлячої еліти є вже і кандидат у наступники Путіна. Це Дмитро Козак", - зауважив він.

Протестні настрої в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова говорила, що одним із головних чинників потенційної зміни влади в Росії може стати нестабільність у Санкт-Петербурзі.

Курносова також заявляла, що у різних регіонах Росії постійно спалахують локальні протести: десь проти утилізаційного збору, десь з інших соціальних або економічних причин. Тому в підсумку не виключена реалізація сценарію "розвішування на ліхтарях".

Водночас політичний та економічний експерт Тарас Загородній казав, що більше вірить у конфлікти між місцевою владою і федеральною владою РФ. На його думку, Путіну протистоятиме саме місцева влада, а не народ.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

