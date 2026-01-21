Рус
Ситуація в економіці критична: ЗМІ дізналися, що РФ у пошуках грошей на війну

Анна Косик
21 січня 2026, 19:46
505
Кремль йде на радикальні кроки, щоб підтримати воєнний бюджет.
Путин, рубли
У Кремлі придумали спосіб, як поповнити воєнний бюджет, але стикнулися з проблемою / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Головне:

  • В економіці РФ ситуація критична
  • Росія не може продати рекордні активи
  • Кремль не припинить політику націоналізації

На четвертий рік повномасштабної війни у країні-агресорці Росії економічна ситуація погіршилась настільки, що Кремль шукає будь-які джерела доходів. Про це свідчить зокрема й те, що РФ конфіскувала рекордні активи на трильйони рублів.

Однак, як пише Вloomberg, Росія не може їх продати, щоб поповнити воєнний бюджет. Яскравим прикладом цього є аукціон із продажу московського аеропорту Домодєдово поблизу Москви.

відео дня

Росія планувала виручити мінімум 132 мільярди рублів, але жодна кваліфікована ставка не надійшла. Наступну спробу продажу аеропорту Росія здійснить 29 січня, але стартова ціна може впасти вже вдвічі. Навіть у такому випадку в аналітиків є сумніви щодо того, чи покращиться інтерес до цього лота.

Вони вважають, що ця ситуація вказує на те, що для РФ успішний продаж великих об'єктів залишається проблемою, але попри це Кремль продовжить політику націоналізації.

Обвал російського рубля не за горами - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, економіка Росії поступово наближається до катастрофи. Це відображається і на курсі рубля.

У новому році російська валюта може обвалитися до рекордних показників. За його словами, вже зараз курс рубля вже наблизився до психологічної позначки - 100 рублів за долар.

Економіка Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що прийнятий бюджет РФ на 2026 рік російській владі доведеться коригувати, як і цього року, оскільки в нього закладені нереалістичні показники доходів.

Раніше повідомлялося, що плани президента США Дональда Трампа щодо повалення режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро можуть мати масштабні наслідки для економіки Росії.

Напередодні стало відомо, що Росія перебуває зараз у найслабшій економічній позиції за останній час. Причиною цього стала значна витрата грошових резервів і запозичень, які використовувалися для фінансування військових витрат.

