Мороз остаточно не відступає з Полтавщини: коли температура стрибне вище 0°C

Сьогодні, 26 лютого, у Полтаві та області очікується хмарна погода, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.
Протягом дня буде північний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря по області до кінця доби коливатиметься в межах 3 градусів морозу - 2 градусів тепла.
Погода 27 лютого
У п'ятницю у Полтавській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 3-8 градусів морозу.
Вранці як і в Полтаві, так і по області потепліє, але несуттєво. Протягом дня очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Главред писав, що за прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, погода в Україні в березні 2026 року відповідатиме нормі. Лише в декількох областях буде тепліше, ніж зазвичай.
У перший місяць весни температура повітря і кількість опадів у більшості областей України відповідатимуть нормі. Середня місячна температура очікується в межах норми — 1-7° тепла. Тільки на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях температура повітря буде на 1,5-2,5° вище норми.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
