Мороз остаточно не відступає з Полтавщини: коли температура стрибне вище 0°C

Погода у найближчі дні втішить мешканців області невеликим плюсом на градусниках.

https://glavred.net/synoptic/moroz-okonchatelno-ne-otstupaet-iz-poltavshchiny-kogda-temperatura-podnimetsya-vyshe-00c-10744016.html Посилання скопійоване

Погода на Полтавщині 26-27 лютого / фото: unsplash.com

Ви дізнаєтесь:

Чи будуть на Полтавщині опади до кінця робочого тижня

Коли вдарить мороз до -8 градусів

Сьогодні, 26 лютого, у Полтаві та області очікується хмарна погода, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Протягом дня буде північний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря по області до кінця доби коливатиметься в межах 3 градусів морозу - 2 градусів тепла.

відео дня

Погода в Полтаві 26 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Погода 27 лютого

У п'ятницю у Полтавській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 3-8 градусів морозу.

Погода в Полтаві 27 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Вранці як і в Полтаві, так і по області потепліє, але несуттєво. Протягом дня очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Якою буде погода в Україні у березні - прогноз

Главред писав, що за прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, погода в Україні в березні 2026 року відповідатиме нормі. Лише в декількох областях буде тепліше, ніж зазвичай.

У перший місяць весни температура повітря і кількість опадів у більшості областей України відповідатимуть нормі. Середня місячна температура очікується в межах норми — 1-7° тепла. Тільки на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях температура повітря буде на 1,5-2,5° вище норми.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Чернігівська область очікує весняну повінь через аномально велику кількість опадів цього року. Пів сотні населених пунктів перебувають у зоні підвищеного ризику.

Раніше повідомлялося, що 26 лютого у Житомирській області очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозують, проте на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Напередодні стало відомо, що 26 лютого, на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями. Можливий невеликий сніг та мокрий сніг до ранку, але удень істотних опадів не прогнозується.

Інші новини:

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред