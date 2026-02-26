Рус
Трамп розчарований: в США назвали єдиний шлях закінчення війни в Україні

Анна Косик
26 лютого 2026, 09:48
Американський чиновник натякнув, що президент США ще не довго терпітиме те, що війна в Україні триває.
Трамп розчарований: в США назвали єдиний шлях закінчення війни в Україні
Трамп прагне закінчення війни в Україні у найкоротші терміни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Що сказав Рубіо:

  • Війна в Україні може закінчитися тільки дипломатичним шляхом
  • Трамп розчарований тим, що війна ще не закінчилась
  • США продовжують тиснути на РФ і підтримувати Україну

Війна в Україні не має військового рішення. Водночас терпіння президента США Дональда Трампа щодо цього не є безмежним. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

За його словами, Вашингтон продовжує тиснути на країну-агресорку Росію та допомагати зброєю Україні. Але в США вважають, що закінчити війну можна лише шляхом переговорів.

відео дня

Рубіо наголосив, що Трамп дуже розчарований тим, що війна досі триває, бо на фронті щотижня гинуть 7-8 тисяч військових, а руйнувань в Україні стає все більше.

Попри те, що певний прогрес у переговорах вже є, низка питань залишається "дуже складною". Тому досягнення остаточної угоди все ще потребує неабияких зусиль.

Чому Україні не можна йти на територіальні поступки у переговорах

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, будь-які поступки України щодо Донбасу будуть означати перемогу кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Навіть якщо буде йти мова про демілітаризовану зону, зону вільної торгівлі чи інше. Тому після виконання хоча б одного пункту Путіна вже ніхто не зупинить і наступного дня він може сказати йти в атаку на інші країни Європи на танках.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що для завершення війни Росії проти України необхідно усунути "першопричину" конфлікту та розгромити війська ворог на полі бою.

Раніше повідомлялося, що Трамп прагне досягти мирної угоди до літа, проте між Україною та Росією залишаються суттєві розбіжності, зокрема щодо територій на сході України.

Напередодні стало відомо, що у Кремлі заявили про те, що формат зустрічі трьох лідерів можливий лише для остаточного закріплення вже досягнутих домовленостей.

Читайте також:

Про персону: Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

війна в Україні Дональд Трамп Марко Рубіо мирні переговори
