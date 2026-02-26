Рус
Путіністка Яковлєва жорстко розплатилася за підтримку війни: "Це для мене біль"

Христина Трохимчук
26 лютого 2026, 10:34
Актриса розплакалася, згадуючи про померлих у Харкові батьків.
Олена Яковлєва про батьків
Олена Яковлєва про батьків / колаж: Главред, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Олена Яковлєва розповіла про смерть рідних
  • Чому вона не змогла бути на похоронах батька

Російська актриса Олена Яковлєва, яка народилася в Україні, але вирішила підтримувати терористичну політику Кремля, розповіла про свою сімейну трагедію. Через свою позицію зірка не змогла бути на похоронах найближчої людини, повідомила вона російським ЗМІ.

За словами Яковлєвої, її батьки залишилися жити в українському Харкові. Незважаючи на тісний зв'язок з батьківщиною, артистка відвідувала окупований Крим, за що отримала заборону на в'їзд в Україну. Коли незадовго до початку повномасштабного вторгнення померла мати актриси, вона вирішила "прорватися" на прощання, незважаючи на санкції. Українські прикордонники зрозуміли ситуацію і пропустили Олену на похорон.

відео дня

"Я 3 роки не мала права в'їжджати. Але я все одно поїхала, пройшла через кордон, вони мені дали якийсь термін, щоб я повернулася. Коли ми повернулися на кордон, сиділи до пізньої ночі, нас не випускали. Це було як легке знущання. І вони мені ставлять у паспорт, що ще на 5 років я "нев'їзна", — згадала російська зірка.

Олена Яковлєва - сім'я
Олена Яковлєва - сім'я / скрін з відео

Олена пригрозила українським прикордонникам, що повторить свій "прорив" в Україну, незважаючи на заборону, якщо щось трапиться з її батьком. Однак у керівництва РФ були свої плани, і незабаром почалося повномасштабне вторгнення. Повторити свою "спецоперацію" актрисі не вдалося.

"Я кажу: "Якщо, не дай Бог, щось з татом трапиться, я все одно прорвуся". Коли почалася "СВО", в березні не стало тата. Це для мене біль, напевно, який тепер вже ніколи не мине", - зізналася Яковлєва.

Актриса зі сльозами розповіла, що все ще мріє повернутися в український Харків і забрати сімейні фотографії, які робив її батько. При цьому Яковлєва не згадала, що в 2022 році після смерті батька публічно звинуватила Україну в тому, що не може потрапити на похорон, і заявила, що українська влада нібито не забезпечує евакуацію з Харкова. Українців обурили такі заяви колишньої співвітчизниці, і вони відповіли зірці в соцмережах, що саме російські обстріли не дають безпечно виїхати з міста.

Олена Яковлєва - позиція
Олена Яковлєва - позиція / скрін з відео

Олена Яковлєва про війну в Україні

Актриса Олена Яковлєва, незважаючи на українське коріння, виправдовує терористичну війну РФ в Україні. В інтерв'ю вона неодноразово заявляла, що не уявляє життя поза Росією, пояснюючи те, що відбувається, необхідністю захисту російськомовного населення, через що в січні 2023 року була внесена до санкційного списку України. Зараз артистка продовжує активно працювати в Москві.

Раніше Главред повідомляв, що екс-солістка групи "Воровайки" Яна Павлова втратила двох дітей за один день. Повнолітня дочка і 10-річний син артистки загинули під час катання на санках на території природного заповідника, не призначеного для зимового відпочинку.

Також наречений Лесі Нікітюк опублікував знімки з бойових буднів. Дмитро Бабчук розповів про свій шлях в українській армії з часів АТО і зробив важливе нагадування українським громадянам.

Про особу: Олена Яковлєва

Олена Яковлєва — радянська і російська актриса театру і кіно, телеведуча, повідомляє Вікіпедія. Народилася в Новоград-Волинську Житомирської області. Артистка є народною і заслуженою артисткою РФ, а також кавалером ордена Пошани і лауреатом премій "Ніка", "ТЕФІ", "Золотий орел" і Державної премії РФ. Незважаючи на своє українське походження, Яковлєва публічно підтримує російську агресію проти України, виправдовуючи дії Кремля, за що була внесена до санкційних списків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

5 знаків зодіаку, які найчастіше мовчать - чому їхня тиша сильніша за слова

