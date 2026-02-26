Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Після заклику до усунення: шанси України на перемогу в Євробаченні-2026 за версією букмекерів

Анна Підгорна
26 лютого 2026, 09:26
Стаї відомі нові позиції України в рейтингу потенційних переможців конкурсу.
Євробачення-2026, Leleka
Євробачення-2026 прогноз букмекерів - на якому місці Leleka / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Читайте більше:

  • Як оцінюються шанси України на перемогу в Євробаченні-2026
  • Хто зараз головний лідер конкурсу за версією букмекерів

Участь України на Євробаченні-2026 може опинитися під загрозою - Іспанський суспільний мовник RTVE офіційно вимагає усунути нашу країну від конкурсу, оскільки вона "перебуває в стані конфлікту". На тлі цього шанси української конкурсантки Leleka на перемогу за версією букмекерів значно знизилися (порівняно з минулим тижнем).

Так Україна в рейтингу потенційних лідерів опустилася на цілих дві позиції - з сьомого на дев'яте місце. Наші шанси на перемогу в Євробаченні зараз оцінюються в 3%. Головні конкуренти України на конкурсі на даний момент - Кіпр (0 перемог, найкращий результат - 2-е місце в 2018 році), Мальта (0 перемог, найкращий результат - 2-е місце в 2002 і 2005 роках) і Австралія (0 перемог, найкращий результат - 2-е місце в 2016 році).

відео дня

Фінляндія тримається на першому місці вже другий тиждень. Потенційне друге місце зараз посідає Греція, а на третє пробилася Данія, відтіснивши при цьому Ізраїль.

Євробачення-2026
Євробачення-2026 прогноз букмекерів - на якому місці Leleka / фото: eurovisionworld.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про нове кохання Валерія Харчишина. Лідер гурту Друга Ріка зізнався, що у нього з'явилася особлива людина, яка дарує йому відчуття дому.

Також колишня дружина Потапа, музичний продюсер Ірина Горова, публічно розповіла про стосунки з ним. Вона ділить з музикантом опіку над їхнім спільним сином-підлітком.

Читайте також:

Євробачення-2026

Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Євробачення новини шоу бізнесу Євробачення-2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Десятки поранених людей": Зеленський розкрив масштаби удару РФ по Україні

"Десятки поранених людей": Зеленський розкрив масштаби удару РФ по Україні

10:11Україна
Трамп розчарований: в США назвали єдиний шлях закінчення війни в Україні

Трамп розчарований: в США назвали єдиний шлях закінчення війни в Україні

09:48Війна
РФ била по Україні всю ніч, ракети Х-22 не полетіли: що відомо про атаку і нову загрозу

РФ била по Україні всю ніч, ракети Х-22 не полетіли: що відомо про атаку і нову загрозу

09:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали класти фольгу в морозилку: у чому причина

Українців закликали класти фольгу в морозилку: у чому причина

Китайський гороскоп на сьогодні 26 лютого: Тиграм - бунт, Драконам - конфлікти

Китайський гороскоп на сьогодні 26 лютого: Тиграм - бунт, Драконам - конфлікти

Чому не можна купувати нарізаний хліб: експерти назвали несподівану причину

Чому не можна купувати нарізаний хліб: експерти назвали несподівану причину

Гороскоп Таро на завтра, 26 лютого: Близнюкам - щастя, Дівам - роздоріжжя

Гороскоп Таро на завтра, 26 лютого: Близнюкам - щастя, Дівам - роздоріжжя

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

Останні новини

10:21

LELEKA зізналася, що має психічний розлад: "Планувала свою смерть"

10:21

Орбан звинуватив Україну в атаках на енергобезпеку та втягуванні Угорщини у війну

10:21

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 лютого (оновлюється)

10:17

Почався перший ретроградний Меркурій 2026: як він вплине на знаки зодіаку

10:11

"Десятки поранених людей": Зеленський розкрив масштаби удару РФ по Україні

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатомЗа прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом
09:58

Військові об'єкти тепер легка мішень: партизани провели гучну диверсію в Криму

09:48

Трамп розчарований: в США назвали єдиний шлях закінчення війни в Україні

09:26

Після заклику до усунення: шанси України на перемогу в Євробаченні-2026 за версією букмекерів

09:20

РФ била по Україні всю ніч, ракети Х-22 не полетіли: що відомо про атаку і нову загрозу

Реклама
09:18

Народжені в ці місяці не бояться пенсії: на них чекає багате і щасливе життя

09:17

"Допомагав виживати всім": раптово помер народний артист України

09:00

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році

08:54

"Американці чекали кілька місяців": Портников - про демарш СШАПогляд

08:52

Введення миротворців в Україну залежить від примхи Путіна — The Telegraph

08:50

Відключення світла в Україні - графіки на 26 лютого (оновлюється)

08:49

РФ атакувала Полтавщину: без світла тисячі людей, є руйнування, спалахнули пожежіФото

08:18

У Кремля є план: в ISW назвали ймовірні терміни закінчення війни

08:08

Карта Deep State онлайн за 26 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:49

Чому опадає листя у квітів - 7 прихованих причин, про які не підозрюютьВідео

07:23

Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та пораненіФото

Реклама
06:40

Трамп озвучив амбітні терміни завершення війни в Україні в розмові із Зеленським

06:10

Щорічне послання Трампа: зовнішня політика відходить на другий планПогляд

05:57

Мороз остаточно не відступає з Полтавщини: коли температура стрибне вище 0°C

05:30

Огорне неземна удача: яким знакам зодіаку судилося стати на стежку щастя

05:00

Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

04:41

У СРСР "ніхто не мерз": як рятувалися від холоду радянські громадяни

04:17

Гучні вибухи, ракети та "шахеди": Київ під масованою комбінованою атакою

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на картинці з відром попкорну за 51 с

03:35

Гучні вибухи у великих містах: Україна під комбінованою атакою РФ, що відомо

03:25

Головні "кошатники" за гороскопом: чотири знаки, які не можуть жити без муркотіння

03:03

Чи можуть мобілізувати без "розшуку" - адвокат попередила про нову тенденцію

02:34

РФ підняла літаки: "Тушки" рухаються до пускових рубежів, що відомо

02:31

"Лялечка": Олена Мозгова показала "кримське" фото

01:58

Чому в школах СРСР не було 4 класу насправді: більшість не здогадується

01:53

Трамп прагне швидкого завершення війни: деталі розмови з Зеленським - Axios

01:30

"Легше не стає": від чого злягла Санта Дімопулос

01:01

Майже як у Голлівуді: що відомо про найбагатше село УкраїниВідео

00:58

5 знаків зодіаку, які найчастіше мовчать - чому їхня тиша сильніша за слова

25 лютого, середа
23:56

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

23:17

Кількість відключень світла зросте - нові графіки для Черкаської області на 26 лютого

Реклама
23:02

Війна закінчиться, але політичним рішенням: командувач НГУ вразив заявою

22:58

Години переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 26 лютого

22:38

Скарб королів: знайдено прикрасу, що змінила хід історіїВідео

22:30

"Мені боляче": Melovin відкрився після розриву з нареченим-військовим

22:10

Ольга Сумська зробила публічне зізнання: "Я не можу"

21:39

Голлівудська актриса опинилася прикутою до ліжка через невиліковну хворобу

21:36

Діти будуть просити добавки: рецепт корисних цукерок з трьох інгредієнтів

21:30

Може спалахнути пожежа: чому не варто заряджати електрокар з квартириВідео

21:26

Врожай без клопоту: п’ять сортів огірків, що підійдуть навіть новачкамВідео

21:04

Олена Кравець показала дочку-красуню

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим Галкін
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти