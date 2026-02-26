Після заклику до усунення: шанси України на перемогу в Євробаченні-2026 за версією букмекерів

Стаї відомі нові позиції України в рейтингу потенційних переможців конкурсу.

Євробачення-2026 прогноз букмекерів - на якому місці Leleka / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Участь України на Євробаченні-2026 може опинитися під загрозою - Іспанський суспільний мовник RTVE офіційно вимагає усунути нашу країну від конкурсу, оскільки вона "перебуває в стані конфлікту". На тлі цього шанси української конкурсантки Leleka на перемогу за версією букмекерів значно знизилися (порівняно з минулим тижнем).

Так Україна в рейтингу потенційних лідерів опустилася на цілих дві позиції - з сьомого на дев'яте місце. Наші шанси на перемогу в Євробаченні зараз оцінюються в 3%. Головні конкуренти України на конкурсі на даний момент - Кіпр (0 перемог, найкращий результат - 2-е місце в 2018 році), Мальта (0 перемог, найкращий результат - 2-е місце в 2002 і 2005 роках) і Австралія (0 перемог, найкращий результат - 2-е місце в 2016 році).

Фінляндія тримається на першому місці вже другий тиждень. Потенційне друге місце зараз посідає Греція, а на третє пробилася Данія, відтіснивши при цьому Ізраїль.

Євробачення-2026 прогноз букмекерів - на якому місці Leleka / фото: eurovisionworld.com

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

