Росія готує силовий сценарій: Снєгирьов назвав найслабше місце НАТО

За словами Дмитра Снєгирьова, у Балтійському регіоні спостерігається активізація військово-морських сил НАТО.

Росія може готувати агресію проти країн НАТО

Важливе із заяв Снєгирьова:

У країни Балтії передислокують додаткові підрозділи країн НАТО

Йдеться також про зміцнення військової інфраструктури, зокрема біля Нарви

Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов прокоментував ініціативу Москви щодо можливості використання армії РФ за кордоном під надуманими приводами.

У коментарі Главреду він підкреслив, що Москва може довільно розглядати різні загрози своєму впливу, а отже — інтерпретувати їх як додатковий привід для політичного або навіть силового тиску на інші країни.

"Що стосується реакції Заходу, то вона вже частково проявляється. У країнах Балтії триває підготовка до військових навчань, а також відбувається передислокація додаткових підрозділів країн НАТО, зокрема в Естонію. Йдеться й про зміцнення військової інфраструктури, зокрема в районі Нарви", — зазначив експерт.

За його словами, також спостерігається активізація військово-морських сил НАТО в Балтійському регіоні.

"До цього процесу залучені як країни Балтії, так і Швеція. Також фіксуються дії щодо обмеження діяльності так званого "тіньового флоту" Росії, зокрема затримання відповідних суден. У ширшому контексті посилення військової присутності НАТО в цьому регіоні має системний характер. Ще у 2015 році тодішній командувач силами НАТО в Європі Бен Ходжес заявляв про високу ймовірність реалізації сценарію Сувальського коридору, називаючи його "ахіллесовою п’ятою" Альянсу. З того часу вживалися заходи для недопущення такого розвитку подій, зокрема шляхом зміцнення оборонних позицій у Польщі та країнах Балтії", – додав Снєгирьов.

Думка експерта про можливу стратегію РФ щодо НАТО

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що Москва може спробувати перевірити міцність Альянсу. За його оцінкою, одним із завдань може стати ослаблення внутрішньої єдності НАТО та провокування розбіжностей між його країнами-учасницями.

За такого сценарію європейські держави, втративши надійні колективні гарантії безпеки, можуть стати більш вразливими. Експерт зазначає, що в умовах ослаблення загальної системи захисту окремим країнам довелося б самостійно забезпечувати свою безпеку, зокрема розглядаючи можливість домовленостей з Росією.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про персону: Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

