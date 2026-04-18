Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Росія готує силовий сценарій: Снєгирьов назвав найслабше місце НАТО

Олексій Тесля
18 квітня 2026, 17:12
За словами Дмитра Снєгирьова, у Балтійському регіоні спостерігається активізація військово-морських сил НАТО.
Росія може готувати агресію проти країн НАТО

Важливе із заяв Снєгирьова:

  • У країни Балтії передислокують додаткові підрозділи країн НАТО
  • Йдеться також про зміцнення військової інфраструктури, зокрема біля Нарви

Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов прокоментував ініціативу Москви щодо можливості використання армії РФ за кордоном під надуманими приводами.

У коментарі Главреду він підкреслив, що Москва може довільно розглядати різні загрози своєму впливу, а отже — інтерпретувати їх як додатковий привід для політичного або навіть силового тиску на інші країни.

"Що стосується реакції Заходу, то вона вже частково проявляється. У країнах Балтії триває підготовка до військових навчань, а також відбувається передислокація додаткових підрозділів країн НАТО, зокрема в Естонію. Йдеться й про зміцнення військової інфраструктури, зокрема в районі Нарви", — зазначив експерт.

За його словами, також спостерігається активізація військово-морських сил НАТО в Балтійському регіоні.

"До цього процесу залучені як країни Балтії, так і Швеція. Також фіксуються дії щодо обмеження діяльності так званого "тіньового флоту" Росії, зокрема затримання відповідних суден. У ширшому контексті посилення військової присутності НАТО в цьому регіоні має системний характер. Ще у 2015 році тодішній командувач силами НАТО в Європі Бен Ходжес заявляв про високу ймовірність реалізації сценарію Сувальського коридору, називаючи його "ахіллесовою п’ятою" Альянсу. З того часу вживалися заходи для недопущення такого розвитку подій, зокрема шляхом зміцнення оборонних позицій у Польщі та країнах Балтії", – додав Снєгирьов.

Думка експерта про можливу стратегію РФ щодо НАТО

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що Москва може спробувати перевірити міцність Альянсу. За його оцінкою, одним із завдань може стати ослаблення внутрішньої єдності НАТО та провокування розбіжностей між його країнами-учасницями.

За такого сценарію європейські держави, втративши надійні колективні гарантії безпеки, можуть стати більш вразливими. Експерт зазначає, що в умовах ослаблення загальної системи захисту окремим країнам довелося б самостійно забезпечувати свою безпеку, зокрема розглядаючи можливість домовленостей з Росією.

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дмитро Снєгирьов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Прогноз для неба: Долінце розповів, чи зупинить паливна криза європейську авіацію

Прогноз для неба: Долінце розповів, чи зупинить паливна криза європейську авіацію

19:10Погляди
Йшов вулицею і розстрілював людей: що відомо про київського стрілка

Йшов вулицею і розстрілював людей: що відомо про київського стрілка

19:03Україна
В Києві невідомий влаштував стрілянину на вулицях, є жертви: що відомо

В Києві невідомий влаштував стрілянину на вулицях, є жертви: що відомо

17:21Україна
Популярне

Більше
Не дали зібрати речі: син Повалій поскаржився, що у них відібрали будинок

Не дали зібрати речі: син Повалій поскаржився, що у них відібрали будинок

Мало хто знає: чому в СРСР пекли хліб у формі цеглини - пояснення здивує

Мало хто знає: чому в СРСР пекли хліб у формі цеглини - пояснення здивує

Наступ на Луцьк, Рівне та Київ: Білорусь готується до війни з Україною, названо цілі

Наступ на Луцьк, Рівне та Київ: Білорусь готується до війни з Україною, названо цілі

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з жінкою в магазині за 21 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з жінкою в магазині за 21 с

Потужний шторм обрушився на країну: Україна під атакою 6-бальної магнітної бурі

Потужний шторм обрушився на країну: Україна під атакою 6-бальної магнітної бурі

Останні новини

19:10

Прогноз для неба: Долінце розповів, чи зупинить паливна криза європейську авіацію

19:03

Йшов вулицею і розстрілював людей: що відомо про київського стрілка

18:56

Солодка та величезна: найкращі сорти полуниці для рекордного врожаю

18:32

Про міль можна забути: натуральний засіб швидко відвадить комахВідео

18:19

Померла найтитулованіша зірка французького кінематографа

Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLXДорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX
18:08

Гороскоп Таро на завтра, 19 квітня: Козерогам — змінити підхід, Терезам — розуміння

18:03

Магніт для грошей чи біди: чому чорний кіт у домі - це особливий знак

17:45

Виступ Джастіна Бібера визнали найгіршим на фестивалі: що він зробивВідео

17:21

В Києві невідомий влаштував стрілянину на вулицях, є жертви: що відомо

Реклама
17:12

Росія готує силовий сценарій: Снєгирьов назвав найслабше місце НАТО

16:51

Потужний шторм обрушився на країну: Україна під атакою 6-бальної магнітної бурі

16:41

Таємниця слова картопля: як помилкова назва стала звичною для всього світу

16:33

Чорна цвіль зникне буквально на очах: потрібен лише один простий інгредієнтВідео

15:58

У Вінницькій області зіткнулись два поїзди - що відомо про долю майже 600 пасажирів

15:53

Загроза врожаю чи корисна зелень: як приборкати портулак на власній ділянці

15:49

Росія вкрала символ української держави - що відомоВідео

15:41

Сильні заморозки та дощі: на Тернопільщину насувається похолодання

15:36

Купували всі: чому гематоген в СРСР був таким популярним - несподівана причина

15:19

Чому огірки стають білими та чи можна їх їсти: садівниця розкрила правдуВідео

14:33

Лавров зробив гучну заяву щодо відновлення переговорів з Україною - деталі

14:24

Під ударом три кораблі РФ і не тільки: СБУ провели зухвалу операцію в Криму, деталі

14:20

Сили оборони уразили одразу чотири важливі об’єкти РФ: деталі потужної операції

14:13

Китайський гороскоп на завтра, 19 квітня: Бикам — контроль, Драконам — відпочинок

13:59

Як "оживити" троянди за чотири години: секрет, який знають лише флористи

13:56

Як відмити старий скотч із пластику на вікнах за лічені хвилини: дієвий лайфхак

13:55

Рахунок на тижні: лікар прокоментував стан хворої на рак блогерки з РФ

13:47

Гороскоп на завтра, 19 квітня: Дівам - образа, Козорогам - непорозуміння

13:36

Наступ на Луцьк, Рівне та Київ: Білорусь готується до війни з Україною, названо цілі

13:34

Буданов озвучив темпи мобілізації в Україні та назвав головні труднощі

13:03

Економія чи ремонт: які прилади не варто щоразу вимикати з електромережі

13:00

Гороскоп на сьогодні, 18 квітня: Водоліям - збентеження, Левам - успіх

12:40

Який поворотник потрібно увімкнути: тест з ПДР, який вводить в омануВідео

12:32

Чиє життя кардинально зміниться до травня: гороскоп Таро для всіх знаків на два тижніВідео

12:29

На Рівненщину насувається небезпечна погода: синоптики назвали дату

11:44

"Доведеться скидати бомби": Трамп здивував заявою про війну з Іраном

11:26

"Дякую": зрадниця Повалій заголосила за будинком в Києві, який передали ЗСУВідео

10:55

Наталі Портман вагітна втретє: хто батько дитини

10:47

Купують, поки дешевше: вартість базового продукту невпинно йде вгору

10:31

Зовсім не "куропатка": мало хто знає, як правильно називати цю пташку українською

10:28

Як оновити інтер'єр без ремонту: сім простих прийомів, які дійсно працюють

09:53

РФ цілеспрямовано атакувала порт на Одещині: виникла пожежа, є постраждалийФото

09:02

США знову дозволили РФ торгувати нафтою, попри обіцянку цього не робити

08:59

Вибухи і чорний дим у небі: дрони атакували ключовий НПЗ Росії, деталіВідео

08:59

Секретний інгредієнт: що додати в лунку під час висаджування огірків для гарного врожаюВідео

07:27

Понад 380 тисяч сімей без світла: РФ цинічно вдарила по енергетиці Чернігівщини

06:10

Як війна на Близькому Сході вплинула на постачання зброї до України: Невзлін назвав ризикиПогляд

05:50

У житті почнеться "біла смуга" удачі: чотирьом знакам зодіаку ось-ось пощастить

05:11

Чому в СРСР не було домашніх капців: звична річ стала масовою лише після 50-х

04:35

Мало хто знає: чому в СРСР пекли хліб у формі цеглини - пояснення здивує

04:02

Таємниця Золотих воріт Києва розкрита: що насправді означає їхня назваВідео

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти