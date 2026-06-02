"Неприємні речі": путіністка Єгорова не дає спокою колишньому чоловікові

Христина Трохимчук
2 червня 2026, 13:35
Режисер Семен Горов розповів про спроби Сніжани Єгорової зв’язатися з ним.
Сніжана Єгорова
Сніжана Єгорова — стосунки з Семеном Горовим / колаж: Главред, фото: instagram.com, Сніжана Єгорова

Ви дізнаєтеся:

  • Семен Горов розповів про стосунки зі Сніжаною Єгоровою
  • Чому вона намагається зв'язатися з колишнім чоловіком

Відомий український режисер Семен Горов відверто розповів про стосунки з колишньою дружиною Сніжаною Єгоровою. Знаменитість не став приховувати в інтерв'ю OBOZ.UA, що екс-дружина намагається зв'язатися з ним.

За словами режисера, незважаючи на розрив будь-яких стосунків між колишнім подружжям, Єгорова не залишає його в спокої і знаходить способи писати йому повідомлення. Горов намагався припинити ці спроби, але це не увінчалося успіхом.

Сніжана Єгорова — особисте життя
Сніжана Єгорова - особисте життя / фото: instagram.com, Сніжана Єгорова

"Ні, ми не спілкуємося. Іноді вона може написати мені якісь неприємні речі. Я блокую — з'являються якісь інші способи написати. Але я в це вже не занурююся", — поділився кліпмейкер.

Семен Горов вважає, що його колишню дружину можуть зачіпати його інтерв'ю, в яких він порушував тему їхнього особистого життя. Більш того, ЗМІ нерідко прямо вказують на позицію колишньої знаменитості, що викликає у неї негативні емоції.

Сніжана Єгорова — позиція
Сніжана Єгорова — позиція / фото: instagram.com, Сніжана Єгорова

"Думаю, в основному реакція на мої інтерв'ю. Тому що я сам, чесно кажучи, ніколи не говорю про неї якихось жорстких речей. Але журналісти часто інтерпретують слова по-своєму. Наприклад, я кажу: "Ми не спілкуємося". А потім виходить заголовок на кшталт: "Семен Горов не спілкується зі зрадницею". Вона це бачить, її це, мабуть, дратує — і вона мені пише щось там. Але я намагаюся не читати і не реагувати. У кожного з нас давно інше життя", — висловився Горов.

Раніше Главред повідомляв, що незмінний ведучий романтичного реаліті "Холостяк" Григорій Решетник вже встиг відреагувати на несподівану пропозицію Потапа стати новим героєм шоу. Решетник натякнув, що репер лукавить і його серце насправді зайняте.

Також у ніч на 2 червня Україна зазнала чергової масштабної російської атаки. Знаменитості показали, як ховали дітей: телеведуча Маша Єфросиніна перечікувала обстріли з сином на станції метро, а Олена Світлицька опублікувала кадр із доньками, які заснули прямо на підлозі.

Про особу: Сніжана Єгорова

Сніжана Єгорова — колишня українська телеведуча. Народилася в Новій Каховці.

Після анексії Криму Росією та початку війни на сході України неодноразово заявляла про те, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна. Як пише Вікіпедія, 19 жовтня 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Сніжана Єгорова включена до санкційного списку України осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України".

Буде майже +30: у які регіони прийде спекотна погода

Завершення війни до кінця доби: в Кремлі висунули ультиматум Зеленському

Вони бігли в укриття: у Києві загинула мама, її дітей госпіталізували

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика за партою за 14 с

