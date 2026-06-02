"Неприємні речі": путіністка Єгорова не дає спокою колишньому чоловікові

Режисер Семен Горов розповів про спроби Сніжани Єгорової зв’язатися з ним.

Відомий український режисер Семен Горов відверто розповів про стосунки з колишньою дружиною Сніжаною Єгоровою. Знаменитість не став приховувати в інтерв'ю OBOZ.UA, що екс-дружина намагається зв'язатися з ним.

За словами режисера, незважаючи на розрив будь-яких стосунків між колишнім подружжям, Єгорова не залишає його в спокої і знаходить способи писати йому повідомлення. Горов намагався припинити ці спроби, але це не увінчалося успіхом.

"Ні, ми не спілкуємося. Іноді вона може написати мені якісь неприємні речі. Я блокую — з'являються якісь інші способи написати. Але я в це вже не занурююся", — поділився кліпмейкер.

Семен Горов вважає, що його колишню дружину можуть зачіпати його інтерв'ю, в яких він порушував тему їхнього особистого життя. Більш того, ЗМІ нерідко прямо вказують на позицію колишньої знаменитості, що викликає у неї негативні емоції.

"Думаю, в основному реакція на мої інтерв'ю. Тому що я сам, чесно кажучи, ніколи не говорю про неї якихось жорстких речей. Але журналісти часто інтерпретують слова по-своєму. Наприклад, я кажу: "Ми не спілкуємося". А потім виходить заголовок на кшталт: "Семен Горов не спілкується зі зрадницею". Вона це бачить, її це, мабуть, дратує — і вона мені пише щось там. Але я намагаюся не читати і не реагувати. У кожного з нас давно інше життя", — висловився Горов.

Про особу: Сніжана Єгорова Сніжана Єгорова — колишня українська телеведуча. Народилася в Новій Каховці. Після анексії Криму Росією та початку війни на сході України неодноразово заявляла про те, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна. Як пише Вікіпедія, 19 жовтня 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Сніжана Єгорова включена до санкційного списку України осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України".

