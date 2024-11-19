Втрати РФ у війні проти України бʼють всі рекорди: Сибіга оприлюднив нові цифри

Країна-агресор РФ втрачає щодня приблизно півтори тисячі військових убитими й пораненими.

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Ворог зазнає величезних втрат / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

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Ворог не рахується з втратами

У РФ занадто низька ціна людського життя

Російська окупаційна армія втрачає кожні 10 днів війни в Україні таку саму кількість військових, як і за всю війну в Афганістані. Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Андрій Сибіга на засіданні Ради Безпеки з обговорення російського вторгнення в Україну, передає "Укрінформ".

За його словами, територія, яку окупувала країна-агресор в Україні — "це найкривавіші окуповані квадратні метри за всю історію", а в самій РФ, мовляв, "наскільки низька ціна людського життя".

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Сибіга також наголосив на необхідності посилення санкцій, оскільки наступного року Москва планує виділити на воєнні потреби 146 млрд доларів, тоді як лише тіньовий флот Росії може принести щонайменше 120 млрд доларів доходів від продажу нафти.

"Ми повинні урізати ці криваві доходи", – повідомив міністр.

Він закликав країни не урівнювати Україну та РФ, ставлячи в один ряд як "дві сторони війни".

"Це не конфлікт між двома сторонами. Це загарбницька війна. Росія є агресором. Україна захищається", – підкреслив Сибіга.

Втрати росіян у війні проти України - останні новини

Як писав Главред з посиланням на Міністерство оборони Британії, у жовтні середньодобові втрати російських військ в Україні (убитими й пораненими) досягли нового максимуму, і, за прогнозами, ця тенденція, ймовірно, зростатиме. Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, у жовтні середньодобові втрати становили 1 354 особи, що стало другим поспіль місяцем із рекордними показниками втрат російських військ за час повномасштабного вторгнення війни. Дані за перші 12 днів листопада свідчать про подальше зростання втрат до 1 498 осіб щодоби.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомляв, що українські сапери завдали значних втрат російським військам у Курській області. За одну спробу штурму українських позицій ворог позбувся 17 одиниць техніки.

На основі аналізу видань BBC та "Медіазона" відкритих джерел відомо, що найвищий приріст втрат у ворожій армії фіксується саме за останній час. Зокрема, статистика за останні три місяці свідчить, що армія РФ втратила у 1,5 раза більше військових, ніж у той же період у попередньому році.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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