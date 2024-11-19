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Вогняна заграва та потужні вибухи: вночі був атакований арсенал ГРАУ на Брянщині

Анна Ярославська
19 листопада 2024, 07:44
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Вибухи прогриміли в російському місті Карачів. Перед цим у регіоні оголосили ракетну небезпеку.
Вибухи в Карачеві
На арсеналі ГРАУ в Карачеві прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • На Брянщині лунали вибухи
  • У районі арсеналу ГРАУ видно заграву

У ніч на 19 листопада в Брянській області РФ прогриміли вибухи. Про це повідомляють пабліки в соцмережах і представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що в регіоні було оголошено ракетну небезпеку, а пізніше прогриміли потужні вибухи в місті Карачів.

відео дня

"Наразі жителі бачать вогняну заграву і чують менш потужні вибухи. У цьому місці розташований великий збройовий арсенал", - ідеться в повідомленні.

Фото: Defense Express
Фото: Defense Express
Скриншот

Як відомо, впритул до 20-тисячного населеного пункту Карачів розташований найближчий до лінії фронту 67-й арсенал ГРАУ. Він розташований усього за 114 км від кордону з Україною.

Главред писав, що на цьому арсеналі вже гриміли вибухи 9 жовтня 2024 року.

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, на складі зберігалися боєприпаси, зокрема з КНДР, також КАБи. Боєприпаси частково зберігалися просто неба.

Дивіться відео - На 67-му арсеналі ГРАУ прогриміли вибухи:

Скриншот

Вибухи в Брянській області - останні новини:

Вночі 10 листопада невідомі безпілотні літальні апарати атакували російське місто Брянськ, спричинивши пожежу у військовій частині.

Пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили, що 10 листопада Сили оборони України атакували склади з боєприпасами в Брянській області РФ.

Повідомлялося, що Сили безпілотних систем разом з іншими частинами Сил оборони завдали вогневого ураження по складах із боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області.

Інші новини:

Що таке ГРАУ

ГРАУ - це Головне ракетно-артилерійське управління міністерства оборони країни-агресора РФ, підпорядковане заступнику міністра оборони Росії.

Арсенали ГРАУ - це спеціалізовані склади, де зберігаються боєприпаси, військові матеріали та техніка.

Росіяни зазначають, що прообраз ДРАУ - "пушкарський наказ" - заснував Іван Грозний, один з улюблених персонажів російського диктатора Путіна.

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