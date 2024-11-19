Армія РФ просунулася одразу біля восьми населених пунктів - Deep State

Окупанти постійно атакують позиції українських військових.

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У Deep State оновили карту боїв в Україні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap.live

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Де просунулася армія РФ за даними DeepState

Що кажуть у Генштабі про ситуацію на фронті

Протягом доби 18 листопада російські окупаційні війська просунулися біля восьми населених пунктів. Про це повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

Зокрема, армія РФ просунулася біля восьми населених пунктів. Зокрема, у Калинівці, Кураховому, Берестках.

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Також ворог мав деякий успіх поблизу біля Часового Яру. Крім того, окупанти пройшли вперед біля Погребків. ЗС РФ просунулися поблизу Юр'ївки. Російські війська також пройшли вперед біля Роздольного.

У Генеральному штабі станом на 22.00 18 листопада 2024 року зазначили, що на Торецькому напрямку відбулося чотири бойові зіткнення.

Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Щербинівки та в районі Торецька. Усі атаки ЗС РФ відбито.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати українську оборону поблизу населених пунктів Берестки, Солонцівка, Вознесенка, Дальнє, Єлизаветівка, Катеринівка та Антонівка. Шістнадцять бойових зіткнень завершено, ще десять станом на той момент тривали.

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав, що окупаційні війська Росії не тільки нарощують чисельність, а й створюють нові бригади. З такою заявою виставив міністр оборони Рустем Умеров на пресконференції в Києві 18 листопада.

Аналітики Інституту вивчення війни писали, що навесні російська окупаційна армія розпочала наступальні операції з метою захоплення Покровська Донецької області. Згодом Кремль вирішив змінити підхід до військової кампанії на Донбасі. Експерти вважають, що Росії довелося відмовитися від свого початкового плану кампанії фронтального наступу на Покровськ.

Російська окупаційна армія захопила Рівнепіль у Донецькій області, а також просунулася в районі семи інших населених пунктів. Про це повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

Ворог готує два варіанти оточення Курахового - за малим радіусом (у районі Успенівки), і за великим, який формується з півдня, півночі та сходу. Ймовірно, українським військовим доведеться вийти з міста.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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