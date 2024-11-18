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Втрати РФ у війні встановили новий рекорд: в розвідці Британії розкрили деталі

Юрій Берендій
18 листопада 2024, 17:43
166
Середньодобові втрати російських військ у війні проти України досягли нових максимумів і мають тенденцію до подальшого зростання, йдеться у звіті розвідки.
Втрати РФ у війні встановили новий рекорд: в розвідці Британії розкрили деталі
Британська розвідка розкрила рекордні втрати російських військ / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Коротко:

  • Середньодобові втрати військ РФ у війні досягли нового максимуму
  • Ворог буде намагатись проводити активний наступ на кількох напрямках протягом всієї зими

У жовтні середньодобові втрати російських військ в Україні (убитими й пораненими) досягли нового максимуму, і, за прогнозами, ця тенденція, ймовірно, триватиме. Про це 18 листопада повідомило Міністерство оборони Британії, посилаючись на дані розвідки.

Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, у жовтні середньодобові втрати становили 1 354 особи, що стало другим поспіль місяцем із рекордними показниками втрат російських військ за час повномасштабного вторгнення війни. Дані за перші 12 днів листопада свідчать про подальше зростання втрат до 1 498 осіб щодоби, наголосили в розвідці.

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"За останній місяць Росія збільшила темпи наступальних операцій, з високою ймовірністю намагаючись посилити тиск на українські позиції, прагнучи відтіснити українські війська на кількох фронтах, включаючи Курськ, східніше річки Оскіл, Торецьк, Покровськ і Вугледар", – вказано у дописі.

Британська розвідка прогнозує, що Росія, ймовірно, продовжуватиме зазнавати значних втрат і надалі, оскільки планує підтримувати атаки на кількох напрямках протягом усієї зими.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав один із найгарячіших фронтових напрямків — Покровськ. Він зустрівся із сержантами, вручив нагороди та заслухав доповіді щодо ситуації на передовій. Про це повідомили в Офісі президента.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), цієї зими російські окупанти можуть зосередитися на захопленні прифронтових українських міст. Пріоритетними для них можуть стати Торецьк, Покровськ і Курахове.

Тим часом видання Axios із посиланням на джерела повідомляє, що США дозволили Україні використовувати далекобійні американські ракети для ударів по території Росії, але це стосується виключно Курської області, де до бойових дій на боці РФ долучилися військові з КНДР.

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Міністерство оборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія.

Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

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війна в Україні британська розвідка Фронт
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