ЗСУ можуть вийти з важливого міста на Донеччині: загроза наростає - Кевлюк

На масштабні плани Кремля у РФ вже немає достатньої кількості живої сили.

https://glavred.net/ukraine/vsu-mogut-vyyti-iz-vazhnogo-goroda-v-doneckoy-oblasti-ugroza-narastaet-kevlyuk-10615475.html Посилання скопійоване

У ЗСУ не буде можливості ефективно оборонятися в районі Курахівського водосховища / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Кевлюк:

На фронті погіршується ситуація

Українських військових можуть вивести з Курахового

Ворог намагатиметься захопити Покровськ і Мирноград

Протягом останніх тижнів армія країни-агресора Росії активно просувається на декількох гарячих точках фронту, серед яких Куп'янський та Курахівський напрямки. Про це в етері "Еспресо" розповів військовий експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу ЗСУ Віктор Кевлюк.

"Основні тенденції - це раптова атака противника в районі Куп’янська, стабільне погіршення ситуації біля Курахового. І сьогодні ранком я побачив інформацію, що противник просунувся на Краматорському напрямку там, де впродовж року не міг вдіяти, власне, нічого. От три таких гарячих точки, ну і тенденція до погіршення обстановки - головна тенденція на сьогодні", - заявив він.

відео дня

Через такий стан справ, найімовірніше, у найближчі 10-15 днів оперативно-стратегічному угрупованню українських військ "Таврія" доведеться відходити як і безпосередньо з Курахового, так і з північного берега Курахівського водосховища.

Курахове / Інфографіка: Главред

"Там територія абсолютно непридатна для ведення оборони, бо рівнина, яка прострілюється і спостерігається на величезну кількість кілометрів. Треба відходити на більш вигідний для оборони рубіж, поки не оточили це угруповання", - вважає полковник запасу.

Водночас на Покровському напрямку ворог, ймовірно, продовжить тиснути з метою захопити міста Покровськ і Мирноград протягом наступних 2-3 місяців.

"Питання із захопленням поясу фортець Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка відкладаються кудись на перше півріччя наступного року, бо у противника немає необхідного угруповання, щоб виконати таке масштабне оперативно-стратегічне завдання", - додав експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська продовжують інтенсивно наступати на Запорізькому напрямку, зокрема на Череміївському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Основна мета окупантів - захопити острівні ділянки на Дніпрі.

Напередодні стало відомо, що в районі Курахового може утворитися два кільця оточення: одне мале, друге велике. Велике - це увесь район, включно до Курахового. І друге мале оточення поблизу Успенівки.

Раніше також на Куп'янському напрямку штурмові групи ворога атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом під час цієї атаки ворог залучив близько 15 одиниць техніки. Однак ЗСУ відбили російський штурм.

Читайте також про Курахове:

Хто такий Віктор Кевлюк Експерт Центру оборонних стратегій. Полковник запасу. Має за плечима 35 років військової служби. Був начальником організаційно-мобілізаційного управління штабу ОК Захід (2014-2018), начальником центру цивільно-військового співробітництва ООШ ЗСУ (2018-2020).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред