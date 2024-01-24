РФ буде через аварію "Іл-76" ховати насильство над полоненими - радник мера Маріуполя

На думку радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, росіяни здатні розкидати тіла українських полонених у зоні падіння літака.

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Катастрофа Катастрофа "Іл-76" у Бєлгородській області РФ / Колаж: Главред, фото: Телеграм

Катастрофавійськово-транспортного літака "Іл-76", найімовірніше, буде використана керівництвом країни-агресора РФ для того, щоб приховати ті злодіяння, які російська армія вчиняла з українськими військовополоненими. Таку версію озвучив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своєму Telegram-каналі.

"Немає сумніву, що не один десяток наших військовозобов'язаних замучили на смерть росіяни. Якщо ви колись спілкувалися з тими, хто повернувся додому - сумніву у вас не буде ні секунди. Тепер ніщо не завадить їм списками передати "вбитих у літаку", насправді вбитих росіянами по тюрмах, наших героїв. І навіть розкидати частини тіл і самі тіла в зоні падіння літака. Просто тримайте це в голові, як можливий варіант розвитку подій. Нагадаю, що Драмтеатр вони не бомбили, пологовий будинок теж, а Маріуполь у принципі був руїною до повномасштабного вторгнення. За версією росіян. Тому нелюдськості й цинізму там вистачить", - вважає він.

Нагадаємо, раніше в середу, 24 січня, російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, люди, які були на борту, загинули. Першим про падіння літака повідомив російський Телеграм-канал 112 із посиланням на джерела. За даними каналу, авіакатастрофа, ймовірно, сталася біля хутора Кривого.

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Уламки літака розлетілися на кілька кілометрів. На каналі спочатку повідомили, що на борту літака було 63 людини. Пізніше з'явилася інформація, що на борту Іл-76 перебували 75 осіб (5 із них члени екіпажу).

Губернатор Бєлгородської області країни-агресора РФ В'ячеслав Гладков підтвердив авіакатастрофу. За його словами, інцидент стався в Корочанському районі. Гладков повідомив, що на місці працюють слідча група і співробітники МНС. Про те, що Іл-76, який впав під Бєлгородом, перевозив ракети для С-300, пише і видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ оперативно повідомили про те, що на борту Іл-76 нібито перебували українські полонені.

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