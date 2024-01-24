Російський літак "Іл-76" був збитий на зльоті - ЗМІ

Агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на своє джерело в Міноборони України написало, що російський літак Іл-76 був збитий на зльоті.

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Навколо аварії літака "Іл-76" в Бєлгородській області склалася досить складна ситуація / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомляли, що на борту військово-транспортного літака моделі "Іл-76" у Білгородській області нібито перебували українські військовополонені (65 осіб). Але, як звернув увагу своїх фоловерів блогер і офіцер ЗСУ Тарас Березовець, ситуації виглядає помітно інакше.

"Перевезення військовополонених авіатранспортом, ще й у прикордонній області - крок вкрай нетиповий і нелогічний. Тож чекаємо деталізованої інформації. Або цілеспрямована дезінформація, тому що втрата такого літака з пасажирами це вже НП, або провокація. Коли відбуваються обміни, з досвіду, ми знаємо, що полонених зазвичай везуть вантажівками або автобусами. Літак це вже виняток з правил. У Росії поширили інформацію, що на 65 військовополонених було всього 3 конвоїри. Тобто 1 на 22 ув'язнених. Це вже порушення їх власних статутів. Крім того, для перевезення зеків на Росії використовують спеціалізовані пасажирські літаки Ан-24 і Ан-26. Але ніяк не Іл-76, призначений для десантури", - сказав він.

Пізніше агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на своє джерело в Міноборони України написало, що російський літак Іл-76 був збитий на зльоті. Він не став наводити інші подробиці ‒ включаючи ймовірну присутність на борту українських полонених.

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Нагадаємо, раніше в середу, 24 січня, російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, люди, які були на борту, загинули.

Про це повідомив російський Телеграм-канал 112 з посиланням на джерела.

За даними каналу, авіакатастрофа, ймовірно, сталася біля хутора Кривого. Уламки літака розлетілися на кілька кілометрів.

На каналі спочатку повідомили, що на борту літака було 63 людини. Пізніше з'явилася інформація, що на борту Іл-76 перебували 75 осіб (5 з них члени екіпажу).

Губернатор Бєлгородської області країни-агресора РФ В'ячеслав Гладков підтвердив авіакататрофу. За його словами, інцидент стався в Корочанському районі. Гладков повідомив, що на місці працюють слідча група і співробітники МНС. Про те, що Іл-76, що впав під Білгородом, перевозив ракети для С-300, пише і видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ оперативно повідомили про те, що на борту Іл-76 нібито перебували українські полонені.

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