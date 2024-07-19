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Різко змінить розклади: що Байден має змінити у своїй кампанії – думка

Олексій Тесля
19 липня 2024, 02:05
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Є варіант, за якого вік і досвід працювали б на Джо Байдена, каже Олександр Кочетков.
Кочетков, Байден
/ Колаж: Главред, Фото: УНІАН, whitehouse.gov

Політичний аналітик Олександр Кочетков відповів на запитання про те, що на сьогодні могли б зробити демократи та Джо Байден, щоб мати більше шансів на перемогу на президентських виборах у США.

"Сформувати привабливу команду, яка б продемонструвала, що вік Байдена не має значення, тому що є команда, яка повністю відповідає за всі важливі напрямки, а Байден там просто уособлює мудрість", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт упевнений у тому, що в цьому випадку вік і досвід працювали б на Байдена.

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"Але поки що дій демократів у цьому напрямку не видно. А ті люди, які зараз оточують Байдена, далеко не всі викликають захоплення. Не тільки в Україні, а й у Європі", - вважає він.

Співрозмовник каже, що головна претензія до них - нерішучість, адже вони роблять крок уперед, два назад, три кроки вбік.

"Якби вони почали демонструвати рішучість, однозначність, чітко сформулювали, чого вони хочуть, це вплинуло б позитивно", - додав Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Раніше повідомлялося, що демократи хочуть, щоб Байден знявся з виборів. З кожним днем дедалі більше демократів у США хочуть, щоб нинішній президент США Джо Байден відмовився від участі в перегонах за крісло президента, повідомляє Anxios.

Нагадаємо, раніше відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це незважаючи на те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять. Усі подробиці дебатів читайте в матеріалі: Як Байден провалив дебати проти Трампа: основні моменти теледуелі та панічна реакція демократів.

Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, незважаючи на перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції.

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Джо Байден Олександр Кочетков президентські вибори в США
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