Американський пропагандист Такер Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським

Карлсон заявив, що намагався домовитися про інтерв'ю із Зеленським впродовж двох років.

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Такер Карлсон анонсував інтерв'ю з Володимиром Зеленським / Колаж: Главред, фото: ОП, Вікіпедія

Скандальний американський журналіст Такер Карлсон повідомив, що незабаром може з'явитися його інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

"Схоже, ми отримали інтерв'ю із Зеленським", - написав журналіст у соцмережі Х.

За його словами, домовитися про це інтерв'ю він намагався впродовж двох років, а з особливою інтенсивністю - після інтерв'ю з російським диктатором Путіним у лютому.

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"Річ у тім, щоб донести до американців вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Ми сподіваємося, що це станеться незабаром", - зазначив Карлсон.

Скандальне інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним

8 лютого 2024 року вийшло інтерв'ю кремлівського диктатора Путіна, яке провів американський журналіст Такер Карлсон. У ньому Путін виклав своє бачення історії та заявив, що нібито РФ ще "не досягла цілей" у війні проти України.

Також у своєму інтерв'ю американському "журналісту" Володимир Путін виправдав дії нацистів, стверджуючи, що незговірливість поляків щодо Гданська спровокувала початок Другої світової війни. У Польщі обурилися цими заявами, але зазначили, що такі звинувачення висловлюються Росією не вперше.

Путін також заявив, що нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні та хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації".

В Інституті вивчення війни заявили, що інтерв'ю російського диктатора Такеру Карлсону не було розраховане на російську аудиторію. Кремль мав намір створити інформаційні ефекти та істерику на Заході.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов вважає інтерв'ю Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону спецоперацією РФ. Він наголосив, що Путін - "геополітичний божевільний", який розповідає дурниці про міжнародне право та історію та вирішує, якій нації існувати чи не існувати.

Хто такий Такер Карлсон Такер Карлсон - американський консервативний політичний оглядач, журналіст. Вів політичне ток-шоу на Fox News під назвою "Вечір з Такером Карлсоном" з 14 листопада 2016 року по 21 квітня 2023 року. Засновник і власник власного незалежного потокового сервісу "Tucker Carlson Network". Карлсона вважають одним із найвпливовіших прихильників колишнього президента США Дональда Трампа. У 2021 році журнал Time назвав його найвпливовішим консерватором Америки. Карлсон виступає проти абортів, фемінізму, ЛГБТ і мігрантів. У сфері зовнішньої політики Карлсон ізоляціоніст і виступає проти участі США в міжнародних конфліктах. 24 квітня 2023 року американський канал Fox News звільнив Карлсона. Рішення ухвалив особисто медіамагнат Руперт Мердок - власник холдингу News Corp, якому належить Fox News. Такер Карлсон - прихильник теорій змов. Свого часу він всерйоз стверджував, що уряд США таємно зберігає космічний корабель інопланетян, а в Україні, мовляв, є американські лабораторії з виробництва біологічної зброї.

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