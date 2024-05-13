РФ розтягує лінію фронту, 'сіра зона' виросла: в ОВА розкрили ситуацію на Харківщині

У Харківській області будівництво фортифікацій ускладнювалось близькістю до кордону з РФ та постійними обстрілами, однак укріплення побудували, заявив очільник МВА.

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Яка тактика росіян у Харківській області / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Вздовж Вовчанська тривають важкі бої, росіяни навмисно намагаються розтягнути лінію фронту. Фортифікаційні споруди на Харківщині будувалися під постійними обстрілами. Про це повідомив начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Місто знаходиться за чотири кілометри від кордону і всі спроби його пройти – це намагання пройти кордон самого міста. Тривають важкі бої, ведеться щільний обстріл з артилерії, РСЗВ, керовані авіабомби. Ситуація важка, але контрольована", - розповів Гамбарашвілі.

Він також зазначив, що було отримано 250 заявок від місцевих мешканців про евакуацію, перші бригади уже вирушили на допомогу. Щодо фортифікаційних споруд, навколо яких розгорівся скандал, очільник МВА пояснив, що їх будівництво було ускладнене через постійні обстріли. Проте будівельники та військові доклали максимум зусиль у їх зведення.

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"Фортифікаційні споруди були побудовані та зараз будуються, зміцнюються. Але ситуація була і є вкрай складна. Адже саме місто дуже близько до кордону і вести будівельні роботи там дуже складно. Будівельники й всі, хто там працював, змогли зробити те, що змогли. Адже працювати під обстрілами дуже небезпечно. Було все збудовано, можливо, не так щільно. Але Вовчанськ після деокупації вже півтора року знаходиться під постійними обстрілами і мінометами і артилерії. Тому я ще раз повторюю: від Вовчанська до кордону 4 кілометри. Було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди", - пояснив Гамбарашвілі.

Бої на Харківщині - коментар голови ОВА

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські окупанти намагаються розтягнути лінію фронту під час наступу на Харківську область. Він зауважив, що ворог атакує на Вовчанському напрямку та поблизу Липців.

"Наші воїни стримують ворога по цих напрямках. Відбито за останній час близько 15 ворожих атак. Ситуація доволі важка, однак абсолютно всі атаки ворога відбивають. Є збільшення сірої зони, збільшення лінії фронту, бо ворог намагається їх умисно розтягнути, атакуючи невеликими групами по нових напрямках", - заявив він.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Наступ РФ на Харківщині - бої поблизу Вовчанська

Нагадаємо, російський наступ на Харківщині триває. Ворог окупував кілька сіл і наближається до міста Вовчанськ. Бої відбуваються у Лук'янцях та Липцях. Аналітики DeepState додали, що ворог просунувся біля Вербового, у Красногорівці, у Нетайловому, на захід від Семенівки, на схід від Новопокровського та окупував села: Морозовець, Олійникове та Зелене.

Також Forbes зазначає, що битва за Вовчанськ може стати першою великою битвою нового наступу Росії на півночі Харківщини. ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, бойові підрозділи уже в місті.

Як повідомляв Главред, окупанти намагаються оточити Вовчанськ, просуваючись через кілька населених пунктів на заході та сході. Інститут вивчення війни стверджує, що захоплення будь-якого з цих населених пунктів перерізало б наземні лінії зв'язку з Вовчанськом.

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