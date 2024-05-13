У Криму завдано удару по секретній в/ч РФ: командира знищено, є поранені – ЗМІ

У захопленому РФ Криму завдано ракетного удару по військовій базі ППО окупантів на горі Ай-Петрі, внаслідок чого знищено командира військової частини
Як пише Telegram-канал Astra з посиланням на джерела в екстрених службах анексованого регіону, ракетного удару по військовій базі РФ було завдано 13 травня, в районі 6 ранку.
"Кілька ракет (імовірно, Storm Shadow) атакували в/ч 85683 на горі Ай-Петрі в Криму. На горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ", - уточнюється в повідомленні.відео дня
Журналісти дізналися, що внаслідок влучання ракет територія в/ч зазнала ушкоджень, було ліквідовано командира в/ч 85683 Олександра Кулакова і ще одного військовослужбовця. Також є поранені, їхня кількість уточнюється.
Зазначимо, що міноборони РФ заявило раніше про збиття вночі над Кримом чотирьох ракет Storm Shadow і 7 дронів.
Що таке крилата ракета?
Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.
В даний час є безпілотною зброєю.
Що відомо про секретну базу ППО РФ
У радянські роки на вершині гори Ай-Петрі був створений радіотехнічний центр дальньої розвідки і наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів у вигляді куль нерідко привертали увагу туристів.
Під цими куполами ховаються радіолокаційні комплекси. Тут же облаштовано військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.
3-й радіотехнічний полк - військове формування у складі радіотехнічних військ ПКС РФ. Сформований у 2014 році після анексії Криму Російською Федерацією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних Сил України. Штаб розташований у місті Севастополь.
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Як писав Главред, унаслідок удару по аеродрому Джанкоя було знищено або пошкоджено, зокрема, 4 установки С-400 і 3 РЛС.
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