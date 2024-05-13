З Leopard 2, БМП і артснарядами: Іспанія готує новий пакет допомоги для України

Військова допомога Україні від Іспанії, найімовірніше, спрямовуватиметься через НАТО, пише El Pais.

https://glavred.net/ukraine/s-leopard-2-bmp-i-artsnaryadami-ispaniya-gotovit-novyy-paket-pomoshchi-dlya-ukrainy-10564772.html Посилання скопійоване

Іспанія передасть Україні новий пакет допомоги / Колаж: Главред, Фото: 33 окрема механізована бригада, Pixabay/Efraimstochter

Іспанія завершує підготовку нової партії військової допомоги для України, яка може бути сформована до 30 червня.

Як пише іспанське видання El Pais з посиланням на джерела, військова допомога Україні від Іспанії, найімовірніше, спрямовуватиметься через НАТО.

За деякими даними, у НАТО можуть самі координувати постачання з різних країн, замінивши Контактну групу з оборони України (формату "Рамштайн").

відео дня

Що увійде в новий пакет допомоги від Іспанії:

артилерійські боєприпаси великого калібру;

легкі та важкі кулемети;

захищені колісні машини матеріально-технічного забезпечення;

броньовані машини піхоти;

протитанкова зброя і снаряди для польової артилерії;

перші 10 бойових танків із партії в 19 відновлених Leopard 2 A4.

Як уточнюється в повідомленні, іспанські компанії постачатимуть зенітні системи спостереження та дистанційні збройові станції для захисту від безпілотників.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський їде до Мадрида для підписання важливої угоди. Угода про безпеку, яку підпишуть Санчес і Зеленський, аналогічна до тих, які Київ уже підписав із Британією, Німеччиною, Францією та іншими країнами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Іспанія поставить в Україну партію ракет для Patriot. Міноборони Іспанії категорично відмовилося поставляти системи Україні, стверджуючи, що вони є єдиними ефективними в разі ракетної атаки.

Як повідомлялося раніше, прем'єр Іспанії Педро Санчес заявив, що 2024 року його країна надасть для України нові можливості для захисту від російської агресії.

"У 2024 році Іспанія надасть нові можливості, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії, яка вже триває понад два роки", - написав він у соцмережі Х.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред