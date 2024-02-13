'Заохочення агресії РФ проти НАТО': республіканці рознесли заяву Трампа

Заохочувати агресію щодо союзників, навіть якщо вони не платять у рамках НАТО - неправильний шлях, вважає сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд.

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У Республіканській партії не згодні зі скандальною заявою Трампа на адресу деяких країн НАТО / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, whitehouse.gov

Деякі сенатори від Республіканської партії категорично не погодилися із заявою ймовірного кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що Штати, мовляв, не повинні захищати країни, які роблять недостатньо внесків у рамках НАТО.

Як повідомляє The Hill, республіканець Джеймс Ленкфорд сказав, що він у жодному разі не згоден зі словами Трампа.

"Це, по-перше, ніколи не робилося раніше, і не повинно робитися. Очевидно, що кожен повинен виконувати свої зобов'язання, але говорити, що ми дозволимо вас убити, якщо ви цього не зробите - це неправильний шлях", - сказав законодавець.

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Таку заяву фактично підтримала сенаторка-республіканка Джонні Ернст, яка додала, що не можна заохочувати противників подібною риторикою.

"Очевидно, що європейці є нашими партнерами. Ми продовжуватимемо заохочувати їх робити внесок у НАТО і працювати краще", - наголосила Ернст.

Скандальна заява Трампа про НАТО

Американський політик Дональд Трамп погрожував заохочувати агресію РФ проти НАТО. Таку заяву він зробив, виступаючи у Південній Кароліні. Зокрема, Трамп навів приклад, як під час своєї президентської каденції сказав "президенту однієї великої країни", що США не захищатимуть від Росії країни, які не платять за свій захист у рамках Північноатлантичного альянсу.

У Білому домі назвали риторику Трампа неадекватною.

"Заохочувати вторгнення до країн наших найближчих союзників з боку кривавих режимів - це жахливо і ненормально, і це ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і нашу економіку всередині країни", - наголосив представник Білого дому Ендрю Бейтс.

Президент США Джо Байден жорстко відреагував на цинічну заяву Трампа про НАТО.

"Ви хочете знати, чому Україна важлива? Тому що, як ви бачите, Путін і його корисні лакеї поклали око на великі призи", - резюмував Байден.

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