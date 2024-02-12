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Рішення потрібне якнайшвидше: експерт назвав умову для наступу ЗСУ в 2024 році

Юрій Берендій
12 лютого 2024, 08:58
За словами Мусієнка, ризики затягування процесу із надання допомоги для України існують, однак він сподівається, що націнтереси США переважать.
Рішення потрібне якнайшвидше: експерт назвав умову для наступу ЗСУ в 2024 році
Експерт назвав умову для наступу ЗСУ в 2024 році / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 43 окрема механізована бригада

Цього тижня має відбутися голосування у Сполучених Штатах щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Однак, ситуація (зокрема, з кордоном), яка зараз склалася в США, йде на користь республіканцям і можливому кандидату в президенти США Дональду Трампу. Усе це прив'язується до угоди про безпеку кордону. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, частина республіканців із так званого крила Трампістів намагаються використати цю кризу в США по максимуму для ще більшого привертання уваги. Мусієкно вказує на те, що республіканці спробують максимально тягнути в часі прийняття законопроекту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

"Тому тут є ризики в тому, що політична боротьба, внутрішня, пов'язана з виборами, може бути звернена проти нас, тому що вона внутрішньополітична, і тому деякі рішення будуть затягуватися. Але я сподіваюся, що рішення про допомогу буде", - вказує експерт.

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Крім того, він наголошує, що внаслідок затягування процесу прийняття допомоги Україні, Сили оборони можуть зіткнутись із значними труднощами.

"Тому що нам потрібно більше зброї, щоб говорити про можливе ведення певних наступальних дій у 2024 році. Європа, Японія в будь-якому разі будуть страхувати. Я не виключаю, що до допомоги долучиться і Південна Корея, яка теж буде підтримувати Україну, і разом країни будуть продовжувати переконувати, зокрема, і республіканців. Зараз дуже активно представники Консервативної партії Великої Британії їздили з візитами саме до республіканців, які підтримують Трампа, а також інші політики, які продовжують чинити тиск на республіканців (у хорошому сенсі), щоб вони це рішення ухвалили", - додає Мусієнко.

Аналітик також вказує на те, що є багато представників Республіканської партії США, які підтримують рішення про надання допомоги Україні.

"Зрештою, ця крига не настільки міцна, достатньо буде незначного поштовху, щоб вона скресла, і все пішло своїм звичним руслом. Ризики того, що США будуть затягувати з допомогою Україні, існують, але сподіваюся, що це триватиме недовго. І що, зрештою, американські національні інтереси, які полягають у підтримці Європи й утриманні першості, переважать", - роибть висновок Мусієнко.

Загалом, за словами Мусієнка, Україні вистачатиме ресурсів триматися, щоб відбити ці атаки ворога.

"Потім російським військам теж буде потрібен час на відновлення боєздатності, перегрупування і доукомплектування тих втрат, яких вони зазнали внаслідок своїх численних штурмів. Тому вони теж не будуть у найкращих кондиціях для наступу. Завдання мінімум - отримати ресурси, які нам надасть Європа на оборону, і завдання максимум на цей рік - щоб Сполучені Штати долучилися і проголосували, щоб ми мали ресурси на певні локальні наступальні дії", - резюмував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 лютого під час процедурного голосування Сенат США підтримав законопроект, який передбачає надання додаткової фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Остаточне голосування щодо прийняття цього законопроекту може відбутись в найближчі дні.

Заступниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер заявила, що без військової допомоги США Україні, російська агресія могла б позбавити країну незалежності і становити загрозу для країн Європи ракетами та безпілотниками.

Президент США Джо Байден висловив своє обурення затримкою у виділенні фінансової допомоги для України, називаючи цю затримку "злочинною бездіяльністю" конгресменів.

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