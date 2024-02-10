Затримка допомоги Україні - 'злочинна бездіяльність': Байден жорстко розкритикував Конгрес

Президент США Джо Байден назвав "злочинною бездіяльністю" затримку з наданням Україні військової допомоги.

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Байден обурений зволіканням з допомогою Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Президент США Джо Байден висловив своє обурення затримкою у виділенні фінансової допомоги для України. Він вважає затримку у виділенні коштів "злочинною бездіяльністю" конгресменів. Про це повідомило видання Bloomberg.

Під час зустрічі Байдена з німецьким канцлером Олафом Шольцом у Вашингтоні, американський лідер попередив про "жахливі наслідки", якщо законодавці не схвалять додаткову допомогу Україні.

"Нездатність Конгресу Сполучених Штатів підтримати Україну близька до злочинного нехтування. Це обурливо", - сказав Байден. відео дня

У свою чергу, німецький канцлер Шольц висловив сподівання, що конгресмени знайдуть спільну мову і все ж таки підтримають фінансування для України.

"Сподіваюся, Палата представників підтримає вас і прийме необхідне рішення щодо підтримки", - сказав він.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена призупинила військову допомогу Україні через відсутність рішення Конгресу щодо її продовження. Республіканці наполягають на тому, щоб законопроєкт, який містить 60 млрд доларів для України, також враховував питання міграції на кордоні з Мексикою. Оскільки законодавці не можуть дійти згоди у цьому питанні, республіканці відмовляються голосувати.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників в Європі та США підтримати Україну перед візитом до Вашингтона. Він наголосив на необхідності послати сигнал Кремлю про стійкість міжнародного співтовариства.

Крім цього, 8 лютого в Сенаті США повторно розглянули законопроект щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, виключивши питання міграційної реформи та безпеки кордону. Більше 60 сенаторів проголосували "За", що дозволило прийняти процедурне рішення для розгляду надання допомоги Україні. Тепер це питання має розглянути Палата представників.

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