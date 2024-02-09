Конгресмени в Києві: в Україну прибула важлива двопартійна делегація із США

До Києва прибула делегація республіканців та демократів із Конгресу Сполучених Штатів Америки.

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В Україну прибула делегація із США / Колаж: Главред, фото: twitter.com / Ambassador Bridget A. Brink

У п'ятницю, 9 лютого, до Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США. Делегацію очолює республіканець Майк Тернер. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у X (Twitter).

Зустріч делегації відбулася на київському вокзалі. У соцмережах посол опублікувала світлини приїзду делегації американців.

За словами Брінк, на чолі делегації - голова комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер. Також у її складі є республіканець Френч Гілл, демократ Джейсон Крау, демократка Ебігейл Спанбергер та республіканець Зак Нанн.

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Під час пресконференції в Києві американські конгресмени підтвердили свій намір продовжувати підтримку України, оскільки це відповідає інтересам Сполучених Штатів. Кроу зауважив, що значна частина оборонного бюджету США витрачається на допомогу Україні для забезпечення стабільності в Європі та боротьби проти російської агресії.

"Менше ніж на 5% нашого річного оборонного бюджету ми допомогли Україні забезпечити стабільну та процвітаючу Європу, ми допомогли Україні знищити більше половини російської армії. Ми допомогли Україні захистити наших союзників і НАТО, ми допомогли Україні забезпечити стабільні ціни на продовольство та стабільне постачання продовольства в усьому світі. Усі ці речі в інтересах американського народу, американський народ це бачить, і ми повернемося з цим меседжем назад", - сказав демократ Кроу.

Допомога США для України

Нагадаємо, 7 лютого Сенат США провалив голосування за законопроєкт з коштами для України, Ізраїлю і Тайваню. Ініціатива не набрала необхідних 60 голосів, проти неї висловилися 50 сенаторів.

Також президент США Джо Байден звинуватив колишнього президента Дональда Трампа у провалі міграційної системи країни. Він закликав Конгрес якнайшвидше схвалити компромісний законопроєкт з посиленням міграційної політики, включно з додатковим фінансуванням для допомоги Україні.

Як повідомляв Главред, 8 лютого Сенат США вирішив повторно розглянути законопроект щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню без питань міграційної реформи та безпеки кордону. Сенат прийняв процедурне рішення для розгляду надання допомоги Україні, далі це питання має розглянути Палата представників.

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