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Рекордні 886 млрд: Байден підписав оборонний бюджет США із коштами для України

Анна Ярославська
23 грудня 2023, 07:51
Законопроект продовжує ініціативу сприяння безпеці України до кінця 2026 року. Сума для допомоги Україні в заяві Білого дому не вказується.
Джо Байден, Володимир Зеленський
Байден підписав закон про оборонну політику США на суму 886 мільярдів доларів / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay.com

Президент США Джо Байден підписав законопроект про щорічні витрати на оборону, в якому передбачена рекордна сума для Пентагону в 886 мільярдів доларів. У документі також йдеться і про допомогу для України.

Як повідомляє Reuters, законопроект про оборонну політику Штатів минулого тижня був ухвалений Конгресом.

"Сьогодні я підписав закон HR 2670, "Закон про дозвіл на національну оборону (NDAA) на 2024 фінансовий рік" ("Акт"). Закон дозволяє асигнування на фінансовий рік головним чином для програм національної безпеки Міністерства оборони, Міністерства енергетики, Державного департаменту та розвідувального співтовариства", - наголошується у повідомленні Білого дому.

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Байден заявив, що закон надає критично важливі повноваження, необхідні для створення армії "для стримування майбутніх конфліктів, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхні подружжя та сім'ї, які щодня виконують цю місію".

"Моя адміністрація з нетерпінням чекає співпраці з Конгресом щодо відновлення повноважень цього важливого органу національної безпеки якомога швидше в новому році. Хоча я із задоволенням підтримую важливі цілі NDAA, я зауважу, що деякі положення закону викликають занепокоєння", - додав американський президент.

Сума для допомоги Україні в заяві Білого дому не вказується.

Reuters уточнює, що законопроект продовжує ініціативу сприяння безпеці України до кінця 2026 року, дозволяючи виділити 300 мільйонів доларів на Програму у фінансовому році, який закінчується 30 вересня 2024-го, а також наступного року.

Закон, що складається з майже 3100 сторінок, передбачав підвищення зарплати військовослужбовцям на 5,2% і збільшив загальний бюджет національної безпеки приблизно на 3% до 886 мільярдів доларів.

Документ також перераховує деякі китайські компанії з виробництва акумуляторів, які, за його словами, не мають права на закупівлі Міністерства оборони.

Військова допомога Україні

На початку грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо законопроекту про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Каменем спотикання стали вимоги республіканців внести в документ жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

У Міноборони США до 30 грудня закінчаться гроші, які витрачаються на заміну зброї, яка поставляється Україні. Вільних коштів поки не буде, оскільки Конгрес поки так і не проголосував за виділення додаткових грошей на фінансування військової допомоги Києву.

Зупинка західної військової допомоги, ймовірно, призведе до того, що Україна втратить здатність стримувати російську окупаційну армію. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни.

Ймовірний кандидат на пост президента США Дональд Трамп здатний зірвати угоду між Демократичною та Республіканською партіями, спрямовану на зміну імміграційного законодавства та прийняття Конгресом законопроекту про допомогу Україні.

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війна в Україні новини США військова допомога Джо Байден війна Росії та України
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