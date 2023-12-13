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Поступки в обмін на допомогу Україні: Байден готовий до угоди з республіканцями

Андрій Ганчук
13 грудня 2023, 10:43
Україна не повинна бути заручницею ситуації, питання з пакетом допомоги слід вирішити шляхом компромісу, сказав американський президент Джо Байден.
Байден, Конгрес
Ми готові до компромісу з Республіканською партією - Байден / Колаж: Главред, фото: Білий дім, посольство України в США

Демократична та Республіканська партії США у Конгресі підтримують надання допомоги Україні. Білий дім готовий знайти компроміс із республіканцями щодо кордону, щоб вони розблокували голосування про фінансування підтримки української держави. Київ не повинен бути заручником ситуації. Про це заявив президент Штатів Джо Байден.

Під час спільної з президентом Зеленським пресконференції він сказав про те, що готовий до компромісу з республіканцями щодо фінансування кордону. Такий крок має допомогти розблокувати допомогу Україні.

Глава Білого дому акцентував увагу на тому, що Україну підтримують обидві партії, а сама країна не повинна бути заручником внутрішньополітичної ситуації.

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"Демократія ґрунтується на компромісі, і ми готові до такого компромісу. Тримати фінансування України в заручниках в спробі проштовхнути крайній республіканський партійний порядок денний на кордоні - це неправильно", - зазначив Джо Байден і підкреслив, що робота з демократами і республіканцями щодо цього питання вже йде.

Допомога Україні від США

У Сенаті США 7 грудня провалили голосування за пакет допомоги Україні і Ізраїлю. Ініціатива передбачає 60 мільярдів доларів фінансування військової допомоги Україні. Ухваленняя ініціативи зривають республіканці, які наполягають на тому, щоб був посилений кордон із Мексикою. Байден назвав позицію республіканців "політичним шантажем".

Глава Білого дому Джо Байден закликав Конгрес проголосувати допомогу Україні і "не робити великий подарунок Путіну". Якщо парламент цього не зробить, американські законодавці фактично "привітають" президента країни-агресора Росії.

США не зможуть затвердити допомогу до Різдва, сказав лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл. Також він закликав Байдена брати активну участь у діалозі з Республіканською партією, оскільки перемовини зайшли у глухий кут.

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