Ляпас Путіну від Заходу: США перекинуть свої війська до кордонів з Росією - Bild

Три країни Північної Європи уклали зі Сполученими Штатами новий військовий пакт, щоб захиститися від потенційної агресії Росії і планів Володимира Путіна.

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Три країни Європи стурбовані загрозою нападу Росії і уклали нові військові договори зі США / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Фінляндія, Данія і Швеція підписали зі США угоди, згідно з якими американці розмістять на їхніх територіях свої військові бази. Країни ухвалили таке рішення, оскільки побоюються агресії Росії і ослаблення допомоги Вашингтона в разі обрання на пост президента Штатів Дональда Трампа.

Як повідомляє Bild, країни Північної Європи підписали зі США новий військовий пакт, який повинен захистити їх від можливої агресії Росії.

Зокрема, договір зі Штатами підписали Фінляндія (американці отримають доступ до 15 фінських військових баз), Данія і Швеція. За ситуацією уважно стежить Німеччина.

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Журналісти акцентували увагу на тому, що держави ухвалили рішення посилити військову співпрацю зі США, оскільки стурбовані можливим ослабленням підтримки Вашингтона в сфері безпеки у разі обрання на пост президента Штатів Дональда Трампа.

"У короткостроковій перспективі ми залежимо від підтримки США як в переозброєнні Бундесверу, так і в тому, що стосується України. Тому що у нас немає достатніх виробничих потужностей", - сказав Маркус Фабер, військовий експерт політичної сили Вільної демократичної партії Німеччини, яка входить до правлячої коаліції.

Загроза нападу Росії на НАТО

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков наприкінці листопада фактично заявив про готовність Росії воювати з НАТО. Зокрема, "дипломат" сказав, що Москва "готова захищати національні інтереси всіма наявними в нашому розпорядженні засобами".

Росія вторгнеться до НАТО, якщо Україна втратить стійкість у війні, вважає президент Володимир Зеленський. На думку гаранта, в такому випадку з російськими загарбниками доведеться воювати вже США.

Президент США Джо Байден припустив сценарій, згідно з яким якщо Путін захопить Україну, він нападе на союзників з НАТО. Байден закликав Конгрес не затягувати рішення щодо військової допомоги Києва і припустив прямий конфлікт Сполучених Штатів і Росії.

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