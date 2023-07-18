Рекордна допомога: США виділяють для ЗСУ важливу зброю - Reuters

За даними ЗМІ, Україна отримає значну кількість протибеспілотних систем виробництва австралійської DroneShield Ltd.

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ЗСУ отримають військову допомогу від США / Колаж Главред, фото president.gov.ua, Генштаб ЗСУ

США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,3 мільярда доларів.

Як повідомляє Reuters, Сполучені Штати використовують кошти в рамках своєї програми "ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), що дозволяє Адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю в промисловості, а не вилучати її із запасів зброї в США.

"За словами одного з офіційних осіб США, пакет озброєнь, про який раніше не повідомлялося, включає засоби протиповітряної оборони, системи протидії дронам, що вибухають безпілотники і боєприпаси", - пише Reuters.

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Що може увійти в пакет допомоги для України

Серед систем і боєприпасів, які США планують закупити для України, є засоби протиповітряної оборони виробництва l3harris Technologies під назвою VAMPIRE.

Також можуть бути включені два різні типи боєприпасів для баражування: безпілотник Phoenix Ghost виробництва AVEVEX, приватної компанії в Каліфорнії, та Switchblade виробництва AeroVironment Inc.

За даними ЗМІ, Україна отримає значну кількість протибеспілотних систем виробництва австралійської DroneShield Ltd, а також радари, датчики і системи аналізу.

Майбутнє оголошення Міністерства оборони США про допомогу Україні в галузі безпеки супроводжується у вівторок віртуальною зустріччю контактної групи з оборони України.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Уряд Великобританії надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум для ЗСУ.

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