УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Рекордна допомога: США виділяють для ЗСУ важливу зброю - Reuters

Марія Тупік
18 липня 2023, 18:51 оновлено 18 липня, 18:59
204
За даними ЗМІ, Україна отримає значну кількість протибеспілотних систем виробництва австралійської DroneShield Ltd.
Джо Байден, ВСУ, військова допомога
ЗСУ отримають військову допомогу від США / Колаж Главред, фото president.gov.ua, Генштаб ЗСУ

США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,3 мільярда доларів.

Як повідомляє Reuters, Сполучені Штати використовують кошти в рамках своєї програми "ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), що дозволяє Адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю в промисловості, а не вилучати її із запасів зброї в США.

"За словами одного з офіційних осіб США, пакет озброєнь, про який раніше не повідомлялося, включає засоби протиповітряної оборони, системи протидії дронам, що вибухають безпілотники і боєприпаси", - пише Reuters.

відео дня

Що може увійти в пакет допомоги для України

Серед систем і боєприпасів, які США планують закупити для України, є засоби протиповітряної оборони виробництва l3harris Technologies під назвою VAMPIRE.

Також можуть бути включені два різні типи боєприпасів для баражування: безпілотник Phoenix Ghost виробництва AVEVEX, приватної компанії в Каліфорнії, та Switchblade виробництва AeroVironment Inc.

За даними ЗМІ, Україна отримає значну кількість протибеспілотних систем виробництва австралійської DroneShield Ltd, а також радари, датчики і системи аналізу.

Майбутнє оголошення Міністерства оборони США про допомогу Україні в галузі безпеки супроводжується у вівторок віртуальною зустріччю контактної групи з оборони України.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Уряд Великобританії надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум для ЗСУ.

Читайте також:

війна в Україні новини США військова допомога
Реклама

Головне за день

Рекордна допомога: США виділяють для ЗСУ важливу зброю - Reuters

Рекордна допомога: США виділяють для ЗСУ важливу зброю - Reuters

18:51 Світ
Україну накриє шторм: які 3 регіони буде заливати проливними дощами

Україну накриє шторм: які 3 регіони буде заливати проливними дощами

17:30 Синоптик
Швидкий результат контрнаступу неможливий: Сирський розкрив результати на фронті

Швидкий результат контрнаступу неможливий: Сирський розкрив результати на фронті

16:51 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:20

Чому осінні мирні мирні переговори поки є ілюзією

18:51

Рекордна допомога: США виділяють для ЗСУ важливу зброю - Reuters

18:03

Мовознавець Авраменко розповів українцям, як правильно називати "сто грам"

17:41

США вважають, що західні літаки не допоможуть ЗСУ у контрнаступі – WP

17:30

Китайський гороскоп на серпень 2023: Бикам - конфлікти, Зміям - підвищення

Японці науково довели наявність трьох двійників у Путіна - Сергій ЖирновЯпонці науково довели наявність трьох двійників у Путіна - Сергій Жирнов
17:30

Україну накриє шторм: які 3 регіони буде заливати проливними дощами

17:26

Ведуча 1+1 розкрила стать своєї майбутньої дитиниВідео

16:58

"Хотів вбивати": друг української моделі рвався воювати на боці окупантів

16:54

"На заставу": у Лаврі почали активний збір грошей після арешту Паші-мерседеса

Реклама
16:51

Швидкий результат контрнаступу неможливий: Сирський розкрив результати на фронті

16:45

Замах або теракт: експерт спрогнозував сценарій усунення двійника Путіна

16:27

"Живуть у золотій клітці": експерт розкрив долю "використаних" двійників ПутінаВідео

16:21

Як вигнати всіх мишей з дому: три гуманних працюючих способа

16:18

Наліпила і забула: дівчина показала, як легко прибрати наліт на крані у ванній

16:10

Російський актор, який підтримував Україну, перейшов на "темну сторону"Відео

16:07

Звідки Путін бере гроші на утримання своїх двійників: Жирнов розкрив секретВідео

15:44

"Я підскочила, всюди пил і дошки": в Одесі уламок ракети привалив пенсіонера в ліжкуФото

15:43

Ексспівробітник КДБ назвав двійників Путіна і пояснив, як їх "вирахувати"Відео

15:39

"Подивіться, чиста": дівчина показала, як легко видалити іржу з інструментівВідео

15:39

"Це удари відплати": Росія мстить Україні за удар по Кримському мосту - Пєсков

Реклама
15:38

Україну накриває майже 7-бальний шторм: потужна магнітна буря затягується

15:31

Лобода і Барських відмовилися співати на одній сцені з російськими зірками

15:30

Правда чи міф: чи можна отримати опромінення від мікрохвильовки

14:50

Двійник може замінити Путіна після його смерті, але лише в одному випадку – ЖирновВідео

14:48

Закуска розлітається на ура: шикарні помідори по-італійськи за 10 хвилин - рецептВідео

14:41

"Нікчема, нездара": Гіркін смачно відшмагав Путіна і закликав до перевороту у РФ

14:22

Кремль погрожує країнам, які підуть на продовження "зернової угоди" без РФ

14:20

7 популярних міфів в кулінарії: "кухонні" омани, у які ви вірили

14:02

"Три важливих питання": Зеленський скликав все військове керівництво на Ставку

13:46

Для чого потрібні смужки на таблетках: їх не можна ігнорувати

13:42

Україна розгромила РФ в ЄСПЛ: суд прийняв рішення у справі за позовом Москви

13:38

Ще один популярний молодий російський актор помер у забутті

13:33

Стало відоме ім‘я четвертого тренера Голосу країни на 1+1 УкраїнаВідео

13:25

Чи можна їсти сирі часникові стрілки: дивовижний вплив на організм людини

13:10

"Барбі-маму" Періс Хілтон захейтили за незграбні фото з сином

12:58

Багато пропозицій і немає думок про Росію: Земфіра розповіла, як їй живеться

12:53

ЗСУ пішли в контрнаступ на Донбасі: окупантів вибивають зі Старомайорського

12:29

Самотність спопелиться на очах: три знаки зодіаку закохаються вже в серпні

12:23

"Не відправляють на фронт": у ТЦК розкрили, кого можуть призвати на службу в липні

11:58

"Привіт їм передавайте": Путін зганьбився, привітавши знищених окупантів

Реклама
11:54

Міф чи реальність: чому в СРСР забороняли мікрохвильові печі

11:52

Механізована бригада ЗСУ отримала три тепловізійні монокуляри за сприяння Favbet Foundation

11:51

Чотири хитрощі, як вибрати найсолодшу диню, про які ви не знали

11:44

Найскладніша оптична ілюзія: потрібно знайти бджолу серед маків

11:44

Ліндсі Лохан народила первістка та назвала його незвичайним ім'ям

11:42

"Час здаватися": в ОК "Південь" відповіли на скарги окупантів через атаки на Крим

11:29

"Так у всіх сім'ях": жінка "зганьбила непотрібного чоловіка" на весь Інтернет

11:09

"Крим - це Україна": у Білому домі прокоментували атаку на Кримський міст

10:58

"Готує варіанти помсти": у Мережі дізналися про реакцію Путіна на атаку Кримського мосту

10:52

Що таке гай, бір і діброва: мовознавець дав неочікувану відповідьВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти