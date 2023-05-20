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Байден зустрінеться із Зеленським і оголосить потужний пакет військової допомоги Україні — ЗМІ

Олексій Тесля
20 травня 2023, 07:50 оновлено 20 травня, 08:02
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У пакет допомоги США Україні увійдуть артилерійські знаряддя, бронетехніка та протитанкові засоби.
Військова допомога США, прапори України та США
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги / Колаж: Главред, фото: ОП, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Президент США Джо Байден планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Це має відбутися після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським на саміті G7.

Очікується, що новий пакет американської військової допомоги складе 375 млн доларів. Про це йдеться в матеріалі Politico.

Джерела видання повідомили, що в пакет допомоги увійдуть артилерійські снаряди, бронетехніка та протитанкові засоби.

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"Це обладнання, яке США і союзники постачали в минулому, але дуже необхідно напередодні боїв, очікуваних навесні і влітку", — додає видання.

Раніше Байден на саміті Великої сімки в Хіросімі підтримав ініціативу країн-союзників на Заході почати навчання українських пілотів управлінню винищувачами, серед яких і F-16.

Навчання пройде в Європі, в заході візьмуть участь американські журналісти. Воно може початися вже в "найближчі тижні" і триватиме пару місяців.

Військова допомога Україні:

Нагадаємо, лідери країн G7 мають намір і далі продовжувати підтримувати Україну в економічній сфері та сфері безпеки.

"Ми відзначаємо важливість роботи контактної групи по Україні в питанні координування військової допомоги і допомоги у сфері оборони", — йдеться в заяві, опублікованій в п'ятницю.

Зазначається, що лідери "мають намір продовжити надавати допомогу Україні у сфері безпеки, поки вона захищає свою територію".

Раніше Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Як повідомила прес-служба Пентагону, новий пакет спрямований на зміцнення ППО і забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.

Також раніше повідомлялося, що Велика Британія поставила Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow напередодні контрнаступу ЗСУ проти російських окупантів. Про це повідомило CNN з посиланням на кількох високопоставлених західних чиновників.

Більше новин:

Володимир Зеленський військова допомога Джо Байден війна Росії та України
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