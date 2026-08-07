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Розвідка США розкрила новий план Путіна: восени може розпочатися ще одна війна - WSJ

Анна Ярославська
7 серпня 2026, 09:02
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Загнаний у кут Путін здатний піти на крайні заходи.
Путін, армія РФ, країни НАТО
Агресія РФ проти європейських країн може проявитися у гібридній формі / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН, ua.depositphotos.com

Головні тези:

  • РФ спробує активізувати агресивні дії проти Європи
  • Кремль шукає способи вийти з ситуації, що склалася в Україні
  • Імовірність наземного вторгнення залишається низькою, але поступово зростає

Найближчим часом Кремль спробує посилити свої агресивні дії щодо Європи, щоб вийти з глухого кута в Україні. Побоювання викликає те, що російський диктатор Володимир Путін може стати ще небезпечнішим, коли його заженуть у кут. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані розвідки США.

У червні головнокомандувач німецької армії, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг, попередив, що Росія може мати можливості для завдання ударів по країнах НАТО протягом наступних трьох років. За даними Wall Street Journal, американські офіційні особи вважають, що великомасштабна атака в рамках гібридної війни або навіть обмежене наземне вторгнення можуть відбутися в період з осені цього року до 2029 року.

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Росія може спробувати використати атаки під чужим прапором за допомогою безпілотників українського виробництва для нанесення ударів по критично важливій інфраструктурі в Балтійському регіоні.

"Кремлю, Путіну потрібна нова ескалація, якась нова перемога, і в цьому випадку найближчі цілі - Балтійський регіон і Польща", - заявив міністр оборони Литви Роберт Каунас.

У розвідці США прогнозують, що ймовірність екстремального сценарію - обмеженого наземного вторгнення - низька, але, згідно зі звітами, зростає з плином часу. Такий крок завжди вважався вкрай малоймовірним, оскільки він задіював статтю 5 НАТО, яка зобов’язує членів до колективної оборони. Але стаття 5 не настільки чітко визначає реакцію НАТО на кіберзагрози чи гібридні загрози.

Розвідка США розкрила новий план Путіна: восени може розпочатися ще одна війна — WSJ
​5-та стаття НАТО / / Інфографіка: Главред

Війна Росії з НАТО - новини

Як писав Главред, країна-агресор Росія може готувати провокацію під чужим прапором проти країн НАТО. Розвідки Литви та Польщі фіксують підготовку кінетичних операцій та використання дронів для дестабілізації регіону. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

У квітні 2026 року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що ризик можливого нападу Росії на країни НАТО слід розглядати як короткострокову загрозу - мова може йти про місяці, а не роки. При цьому він висловив сумніви щодо того, наскільки ефективно союзники, зокрема США, зможуть виконати свої зобов’язання щодо захисту Європи.

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун переконаний, що Росія може використати білоруську армію як підкріплення у разі реалізації силового сценарію на європейському напрямку.

Чи існує загроза для країн Балтії: думка експерта

Експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що Росія не планує повноцінного повномасштабного військового вторгнення в країни Балтії.

"Російські оперативні плани завжди передбачали фактично ведення гібридної війни в країнах Балтії. Адже мета Росії - не окупація якоїсь конкретної території, а демонстрація нездатності НАТО надати підтримку одній із країн-членів Альянсу, незважаючи на зобов’язання щодо колективної оборони", - підкреслив він в інтерв’ю Главред.

На думку експерта, РФ прагнутиме створити досить серйозну загрозу, з якої всім буде зрозуміло, що вона походить від Росії, але яка при цьому дозволить іншим країнам НАТО під різними приводами не надавати підтримку якійсь із країн Балтії, що зазнала російської агресії.

"Найбільш очевидний варіант, про який я говорю з кінця 2022 року, - це навіть не сухопутна агресія, а створення повітряного коридору над так званим Сувалкським коридором. Тобто над найкоротшою відстанню від Білорусі до Калінінградської області. Під приводом того, що Калінінградська область де-факто заблокована, російському ексклаву загрожують країни НАТО, Фінляндія та Швеція вступили до НАТО, сполучення через Балтику ненадійне тощо", - не виключив він.

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Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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