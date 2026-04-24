Росія може напасти на НАТО за кілька місяців - прем'єр Польщі

За словами польського прем'єра, ситуація вимагає серйозного ставлення вже зараз.

Росія може напасти на НАТО через кілька місяців

Що сказав Дональд Туск:

Мова йде саме про найближчу перспективу, а не про далеке майбутнє

Росія повинна чітко розуміти: у разі агресії відповідь буде швидкою

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ризик можливого нападу Росії на країни НАТО слід розглядати як короткострокову загрозу — мова може йти про місяці, а не роки. При цьому він висловив сумніви щодо того, наскільки ефективно союзники, зокрема США, зможуть виконати свої зобов'язання щодо захисту Європи.

В інтерв'ю Financial Times Туск зазначив, що для країн східного флангу ключове питання полягає в готовності НАТО оперативно і рішуче реагувати на можливу агресію з боку Росії.

Він підкреслив, що не ставить під сумнів дію статті 5 Північноатлантичного альянсу, але розраховує, що заявлені гарантії будуть підкріплені реальними діями та механізмами.

"Я хочу вірити, що стаття 5, як і раніше, є чинною, але іноді, звичайно, у мене виникають сумніви. Я не хочу бути таким песимістом… але сьогодні нам потрібен ще й практичний контекст", – додав він.

За словами польського прем'єра, ситуація вимагає серйозного ставлення вже зараз. Він наголосив, що йдеться саме про найближчу перспективу, а не про гіпотетичні сценарії віддаленого майбутнього.

Туск також зазначив, що не сумнівається у важливості польсько-американських відносин, однак ключовим залишається питання їх практичної реалізації в умовах реальної загрози. Він визнав, що іноді відчуває занепокоєння щодо того, як союзники поводитимуться в критичній ситуації.

Як приклад він навів інцидент, що стався минулого року, коли близько двадцяти російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. За його словами, тоді було складно переконати деяких партнерів по НАТО, що йдеться не про випадковість, а про цілеспрямовану провокацію.

Прем'єр додав, що частина союзників вважала за краще не надавати події серйозного значення, що викликає додаткові питання щодо колективної реакції Альянсу.

Він підкреслив, що Росія має чітко розуміти: у разі агресії відповідь буде швидкою і жорсткою. Для цього, на думку Туска, Європі необхідно посилювати оборонні можливості, розвивати військову мобільність і забезпечувати реальну координацію між країнами.

Водночас він зазначив, що війна в Україні, незважаючи на трагічність, стала фактором, який посилив розуміння необхідності тіснішої співпраці європейських країн у сфері безпеки та оборони.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про особу: Дональд Туск Дональд Францішек Туск (нар. 22 квітня 1957 р., Гданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007–2014; з 2023), голова Європейської Ради (2014-2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність", пише Вікіпедія.

