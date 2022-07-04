Розвал РФ і "депутінізація": глава української розвідки розкрив два сценарії зміни влади у Кремлі

Буданов розповів про два сценарії повалення нинішньої влади в Росії / kremlin.ru

Зміна влади в Росії можлива за одним з двох сценаріїв - "депутінізації" або розвалу Росії на багато частин. Таку думку озвучив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, політична і економічна російська еліта досить сильно постраждала від санкцій, запроваджених щодо РФ через вторгнення в Україну, але все ж таки буде чекати "слушного моменту", не створюючи самостійно протестні настрої.

"Слушного (моменту, - ред.) для правильної зміни (глави Кремля, - ред.). Як то кажуть, "наступності", - сказав Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому коментувати заяви про "смерть Путіна" глава української розвідки відмовився.

"А чи живий Путін зараз? Риторичне питання...Я утримаюся від цього", - зазначив Буданов.

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Глава української розвідки розповів про два сценарії повалення нинішньої влади в Росії. Перший з них - так звана "депутінізація".

"Можливі лише два варіанти, чим все це закінчиться. Перше, це наступник Путіна зупиняє основні дії не лише в Україні, а в багатьох куточках світу. І каже: "Знімайте, будь ласка, з Росії всі накладені санкції, вибудовуємо нові відносини. Росія тут ні до чого, виключно була людина, яка керувала раніше державою, і це його особисті проблеми, він маніяк", - припустив Буданов.

Другий варіант, за його словами, це просто "розвал Росії на кілька частин, на три і більше".

На запитання журналіста, чи відомо, хто може стати "наступником" Путіна, Буданов відповів, що "цей процес якраз зараз триває".

"Це дуже сильно підкилимна боротьба. Вежі Кремля повинні між собою знайти якийсь консенсус. А це важко", - сказав він.

Глава розвідки відмовився називати імена цих осіб.

"Ні, не треба заважати цьому процесу", - зазначив Буданов.

Розвал Росії - прогнози

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов говорив, що існують два можливих варіанти завершення війни РФ проти України. Перший передбачає поділ держави на три і більше частини. Другий - відносне збереження територіальної цілісності Росії. При останньому сценарії Москва змушена буде віддати всі захоплені території - від островів Японії до Калінінграда Німеччини. Багато представників російської влади розуміють наслідки результату війни, тому намагаються налагодити контакти із Заходом.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на РФ, як на штучну державу, чекає розпад, а Володимира Путіна відсторонить від влади саме життя. Процеси відбудуться в недалекій перспективі. За його словами, РФ повинна бути повністю роззброєна, слід прибрати зокрема і ядерну зброю, щоби Москва нікому не могла загрожувати.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що Україні зараз вигідніше, щоби замість Путіна до влади в Росії прийшов такий же "яструб".

"Тобто нам потрібно або встигнути, поки Путін біля керма, вийти на державні кордони, або сподіватися, що до влади в РФ прийде така ж людина, як Путін, наприклад, Патрушев (...) Як би дико це не звучало, але нам це вигідно, тому що так ми зможемо використати це на свою користь – для відновлення територіальної цілісності України. Але це знову ж таки за умови, що нам дадуть зброю", - сказав Жданов.

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