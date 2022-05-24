Розвал Росії: у Раді розкрили сценарій розпаду РФ на кілька держав

В'ятрович Володимир В'ятрович

Після варварської агресії РФ, розв'язаної проти України, немає ані можливості, ані необхідності примирення українського і російського народів, заявив історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць територіальної оборони Володимир В'ятрович.

"Я б не хотів зараз говорити ні про яке примирення. Не бачу для цього не тільки ніяких можливостей, але навіть потреби. Навпаки, ми зараз всіляко повинні підкреслювати, що ми не росіяни і не хочемо мати з ними нічого спільного, нічого, що нас об'єднає з Росією. Адже все, що нас об'єднає з росіянами, буде використано Москвою проти нас", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Він переконаний в тому, що Україна зможе спокійно сусідити з Росією тільки за умови, що вона зникне в нинішній формі як авторитарна держава і авторитарна імперія.

"Коли Росія буде перебудована як демократична держава, і на базі сучасної Російської Федерації з'явиться низка нормальних національних демократичних держав і тих народів, які досі перебувають у її складі, поневолені росіянами", - зазначив нардеп.

За його словами, Росія повинна прийняти зовсім інший демократичний формат.

"Але про все це будемо говорити після нашої перемоги, як і про те, яким чином росіяни будуть спокутувати провину за страшні злочини, які скоїли їхні побратими. А зараз нам потрібно зосередити всі зусилля на тому, щоб перемогти Росію", - додав В'ятрович.

Нагадаємо, раніше в'ятрович назвав спосіб перемоги над Путіним.

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