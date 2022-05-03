Від островів Японії до Калінінграда ФРН: у ГУР назвали два сценарії розпаду РФ після війни з Україною

Росія не зможе зберегтися у існуючих кордонах після війни з Україною – ГУР / УНІАН

Є два можливих варіанти завершення війни РФ проти України. Перший передбачає поділ держави на три і більше частини. Другий - відносне збереження територіальної цілісності Росії. За останнього сценарію Москва змушена буде віддати всі захоплені території - від островів Японії до Калінінграда Німеччини. Багато представників російської влади розуміють наслідки результату війни, тому намагаються налагодити контакти із Заходом. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

У інтерв'ю НВ він розповів про те, що є два варіанти розвитку подій, і обидва вони програшні для Росії. У першому випадку країну може бути розділено на три або більше частин. У другому їй вдасться у відносному порядку зберегти територіальну цілісність. Керівництво зміниться, але Москва змушена буде віддати захоплені землі.

читайте такожЗСУ задавлять війська РФ: Росії загрожують розпад, смути і громадянські війни - терорист Гіркін"В останньому випадку новий керівник скаже, що РФ ні при чому у всіх цих процесах, це був хворий диктатор, а країна тут ні при чому. У цьому випадку Росія віддасть всі окуповані нею території - від островів Японії до Кенігсберга (Калінінграда, - ред.), що належить Німеччині", - вважає Буданов.

Також він додав, що більшість представників військової та політичної влади РФ розуміють ймовірний результат подій і вже шукають можливості діалогу із Заходом.

"І саме тому дуже багато спроб діалогу із західним світом, незважаючи на ту офіційну риторику, яку вони всі використовують. А ось неофіційна зовсім інша: вони бояться втратити свої статки. І вони розуміють, чим це дуже швидко для них завершиться", - підкреслив Кирило Буданов.

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Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що армія України до кінця травня-початку червня повинна отримати важке озброєння від Заходу. Вже в середині липня ЗСУ можуть піти в наступ на захоплені позиції військами РФ позиції. Після отримання нової зброї баланс сил на декількох ділянках фронту може змінитися.

Спікер Банкової Арестович вважає, що незабаром війська Росії можуть вимушено припинити атакувати і перейдуть в оборону. Просування загарбників територією України сповільнюється. Якщо українські війська зможуть їх зупинити в напрямку Херсона і Гуляйполя, їм доведеться перейти до утримання зайнятих позицій.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна та Росія навряд чи підпишуть договір про мир. Враховуючи допомогу, яку Київ отримує від Заходу, перелом на фронті відбудеться в обов'язковому порядку. Тому Київ може підписати з Москвою тільки угоду про її капітуляцію.

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