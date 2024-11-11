Розмова Трампа з Путіним: у Британії помітили "хороший знак", деталі

В Британії бачать ознаки продовження підтримки Вашингтоном України.

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США мають не дозволити Росії силою змінювати світовий порядок / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Що сказав Гілі:

Розмова кремлівського диктатора з Трампом може бути "раннім знаком"

Трамп підтримуватиме Україну

Ймовірну телефонну розмову російського диктатора Володимира Путіна та майбутнього президента США Дональда Трампа, про яку ходять чутки, у Великій Британії вважають хорошим знаком для України.

Про це пише Sky News з посиланням на заяву міністра оборони Великобританії Джона Гілі. За його словами, дзвінок з Вашингтона у Москву може свідчити про намір США продовжувати курс із підтримки України.

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Британський чиновник не уточнив, чи чутки про розмову Путіна і Трампа відповідають дійсності, однак запевнив, якщо це правда - майбутній президент США продовжить політику США із допомоги українській стороні.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"Якщо такі країни як Росія можуть силою перекроювати міжнародні кордони, це сигнал, який підриває безпеку всіх країн", - наголосив Гілі.

Розмова Трампа з Путіним - що відомо

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Дональд Трамп поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним уперше після перемоги на президентських виборах у США. Під час цієї розмови вони нібито обговорили війну в Україні.

Ймовірно, предмет діалогу торкався і можливих переговорів з Україною, адже новообраний президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що має намір "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі.

Згодом, як писав Главред, у Кремлі спростували інформацію про переговори новобраного президента США Дональда Трампа і російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна.

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Хто такий Джон Гілі? Джон Гілі - британський політик, який обіймає посаду державного секретаря з питань оборони з липня 2024 року. Член Лейбористської партії, колишній член парламенту від Роумарш і Конісбро, раніше Вентворт і Вентворт і Дірн з 1997 року, пише Вікіпедія.

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