Переговори Путіна і Трампа: в Кремлі виступили із несподіваною заявою

Речник Путіна спростував інформацію про проведення переговорів між російським диктатором та Дональдом Трампом зокрема, щодо війни в Україні.

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В Кремлі зробили несподівану заяву щодо переговорів Путіна і Трампа / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, facebook.com/​DonaldTrump

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В Кремлі спростували факт переговорів Путіна і Трампа

Конкретних планів про переговори між ними - немає

В Кремлі спростували інформацію про переговори новобраного президента США Дональда Трампа і російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна. Відповідну заяву зробив речник президента країни-агресорки Росії Дмитрій Пєсков в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Пєсков назвав "вигадкою" повідомлення ЗМІ про розмову між Трампом і Путіним, під час якої нібито обговорювали війну Росії проти України.

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Речник російського диктатора підкреслив, що такої розмови не було, і зазначив, що це наочний приклад якості інформації, яку подекуди публікують навіть авторитетні видання.

"Це повністю не відповідає дійсності. Це чиста вигадка, це просто неправдива інформація", – сказав він.

Пєсков також поінформував, що конкретних планів про контакти Путіна і Трампа поки немає.

"Хочу вас переадресувати до слів президента, сказаних на "Валдаї". Поки якихось конкретних планів немає", - додав він.

Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Переговори Трампа і Путіна - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп вперше після перемоги на президентських виборах у США провів розмову з російським лідером Володимиром Путіним, під час якої обговорювалася війна в Україні, повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела. Зазначається, що українська влада знала про цю розмову і не заперечувала. Телефонний дзвінок був здійснений з резиденції Трампа у Флориді.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков відзначив, що в Москві сприймають перемогу Трампа як "позитивний" сигнал щодо подій в Україні. Він також заявив, що висловлювання Трампа про мир і завершення конфліктів є "дуже важливими" для Росії.

Пєсков припустив, що риторика Трампа може змінитися. Він назвав США недружньою країною, що розпалює війни. Однак, попри це він не виключив можливості майбутніх телефонних перемовин між Трампом і Путіним.

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