Трамп уперше зателефонував Путіну: обговорювали війну в Україні

Дональд Трамп може почати тиснути на Україну з проханням відмовитися від територій в обмін на мир.

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Трамп поговорив із Путіним / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот із відео

Головне з розмови Трампа і Путіна:

Україна повинна відмовитися від територій

Путін не повинен загострювати війну

Трамп хоче швидше закінчити війну

Дональд Трамп поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним уперше після перемоги на президентських виборах у США. Під час цієї розмови вони обговорили війну в Україні. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела.

Як стверджується, українська влада нібито знала про цю розмову і не заперечувала. Трамп здійснив телефонний дзвінок зі своєї резиденції у Флориді.

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"Дзвінок, про який раніше не повідомлялося, відбувається на тлі загальної невизначеності щодо того, як Трамп перезавантажить світову дипломатичну шахову дошку союзників і противників США", - пише WP.

Повідомляється, що Трамп дуже хоче обговорити "швидке вирішення війни в Україні". Водночас Трамп може намагатися схиляти Київ до територіальних поступок в обмін на мир.

Водночас він порадив Путіну "не загострювати війну" в Україні, нагадуючи про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Що відомо про "мирні плани Трампа" - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, американський політик Дональд Трамп, який переміг на виборах у США у 2024 році, у своєму "мирному плані" може звернутися до Європи із закликом залучити війська для створення буферної зони між українською армією та ЗС Росії, повідомляє The Telegraph з посиланням джерела з його оточення. Як зазначають джерела, цей план став відомим після попередження президента України Володимира Зеленського про те, що умиротворення Росії може мати серйозні наслідки для Європи.

В адміністрації новообраного президента Трампа розглядають різні сценарії для завершення війни в Україні. Один із запропонованих планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення, повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела.

До офіційного вступу Трампа на посаду можуть розпочатися неофіційні переговори між ним та Росією, за підсумками яких Україні буде представлено проект угоди на яку вона може погодитися або ні, зазначив аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.

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