"Ростять монстра в Україні". Лукашенко вибухнув звинуваченнями на адресу Заходу

білоруські військові, лукашенко / Reuters, Міноборони Білорусі

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що західні країни нібито "ростять монстра в Україні", пише БЕЛТА.

За інформацією ЗМІ, з відповідною заявою Лукашенко виступив на зборах з нагоди Дня Незалежності. Більшу частину свого виступу він присвятив часам Другої світової війни.

Зокрема, за його словами, західні країни нібито відкрито говорять про можливу анексію білоруських і українських територій.

"Так само, як і в минулому столітті, за цими процесами стоїть все та ж цивілізована Західна Європа, яка спочатку ростила монстра на ім'я фашистська Німеччина, а потім, щоб вижити, кидалася в обійми тих, кому ще недавно так сильно бажала поразки. Історія повторюється. Монстра ростять в Україні", - додав Лукашенко.

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше говорив, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки Головнокомандувача ЗСУ. Обговорювати ризики військового вторгнення Білорусі в Україну. Було вирішено провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував завдати ракетного удару по Києву з території РБ. Мовляв, Мінськ піде на такий крок, якщо ЗСУ нібито "перетнуть кордон" з Білоруссю і, мовляв "вдарять" по Мозирському нафтопереробному заводу. Лукашенко заперечує наміри воювати з Україною, але підтверджує підготовку своїх військ.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жук підтвердив, що Білорусь, мовляв, не воюватиме з Києвом. Створення нового військового оперативного командування в напрямку України він назвав, мовляв,"розвитком держави".

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