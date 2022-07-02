З'явився лист спецпризначенців РБ Лукашенку про війну з Україною: у Мережі вказали на фейк

Військові Білорусі виступили проти війни з Україною / Facebook/GpkGovBY

Білоруські військові попередили Олександра Лукашенка про те, що вступ Мінська у війну проти України може знищити суверінітет Білорусі.

Про це йдеться в листі військовослужбовців 5-ї особливої бригади спеціального призначення збройних сил Республіки Білорусь на ім'я Лукашенка. Фото листа публікує видання Гордон.

За словами офіцерів бригади, вони спостерігають "грубе порушення" владою Росії білоруської Конституції, згідно з якою "Республіка Білорусь володіє верховенством і повнотою влади на своїй території, самостійно здійснює внутрішню і зовнішню політику".

Білоруські спецпризначенці впевнені, що спроба президента РФ Володимира Путіна втягнути Білорусь у війну "є нічим іншим, як знищенням суверенітету Республіки Білорусь".

Вони підкреслили, що підтримка Путіна в агресії проти України "спричинить величезні людські втрати серед військових і цивільного населення", а вступ у війну проти України "і країн Європи і Америки, що підтримують її суверенітет", надовго зробить Білорусь державою-ізгоєм.

"Вступ у війну на боці Росії для Республіки Білорусь буде справжнім самогубством. Політична ізоляція та міжнародні економічні санкції, які неминуче спричинить агресія щодо України, стануть згубними для нашої країни, яка не має, на відміну від РФ, запасу міцності у вигляді запасу природних ресурсів", – додали автори листа.

/ gordonua.com

/ gordonua.com

Додамо, що у Мережі звернули увагу на те, що лист може бути фейковим.

Раніше Олег Жданов зазначав, що Білорусь готується до війни з Україною. Ймовірність того, що білоруська армія відкрито вступить у війну становить 50/50.

Також Експерт пояснював, що Лукашенко постійно шукає спосіб зрадити Путіна. Він цілком може переметнутися на бік Заходу в обмін на певні гарантії.

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