"Лукашенка тримають за горло": Клімкін пояснив, що зробить Захід у разі нападу Білорусі на Україну

Клімкін заявив, що Захід має план на випадок вторгнення РБ в Україну/ Пресслужба президента Білорусі, Міноборони Білорусі

Якщо Білорусь все-таки вторгнеться в Україну, то західні держави не мовчатимуть. У них є план на такий випадок. Всього декілька рішень можуть вбити білоруську економіку.

Економіка РБ не переживе, якщо світ запровадить обмеження на нафтопродукти і добрива з Білорусі. Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін під час інтерв’ю у межах проєкту "Розмови про важливе" на 1+1.

Він зазначає, що у випадку нападу Білорусі на Україні Захід може посилити санкції. Проте лише цього буде недостатньо.

"План є, я про це знаю, і підвищення санкцій і ще деякі речі. Але насправді санкцій не достатньо і проти Росії, і проти Білорусі. Підвищити рівень саме зараз було б дуже класно. Я не очікую, що ЄС це зробить в найближчі дні, але до кінця літа такий шанс є", – каже Клімкін.

За його словами, Захід тримає Лукашенка за горло.

"Щодо Лукашенка, його Захід дуже чітко тримає за горло. Оскільки це експорт нафтопродуктів, добрив, і якщо цього немає – білоруська економіка мертва", – наголосив ексміністр закордонних справ України.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що постійне нагнітання ситуації навколо можливого вторгнення білоруських військових в Україну вигідне Росії. Таким чином РФ намагається збільшити панічні настрої серед українців. Він зазначив, що українців попередять, якщо Білорусь справді буде готова наступати.

Раніше Клімкін зазначив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за вказівкою глави Кремля Володимира Путіна може влаштувати провокацію на кордоні з Польщею чи Литвою.

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