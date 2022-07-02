УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Лукашенка тримають за горло": Клімкін пояснив, що зробить Захід у разі нападу Білорусі на Україну

2 липня 2022, 15:37

Західні держави можуть вбити білоруську економіку всього декількома рішеннями.

Беларусь, белорусские военные, лукашенко
Клімкін заявив, що Захід має план на випадок вторгнення РБ в Україну/ Пресслужба президента Білорусі, Міноборони Білорусі

Якщо Білорусь все-таки вторгнеться в Україну, то західні держави не мовчатимуть. У них є план на такий випадок. Всього декілька рішень можуть вбити білоруську економіку.

Економіка РБ не переживе, якщо світ запровадить обмеження на нафтопродукти і добрива з Білорусі. Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін під час інтерв’ю у межах проєкту "Розмови про важливе" на 1+1.

Він зазначає, що у випадку нападу Білорусі на Україні Захід може посилити санкції. Проте лише цього буде недостатньо.

"План є, я про це знаю, і підвищення санкцій і ще деякі речі. Але насправді санкцій не достатньо і проти Росії, і проти Білорусі. Підвищити рівень саме зараз було б дуже класно. Я не очікую, що ЄС це зробить в найближчі дні, але до кінця літа такий шанс є", – каже Клімкін.

За його словами, Захід тримає Лукашенка за горло.

"Щодо Лукашенка, його Захід дуже чітко тримає за горло. Оскільки це експорт нафтопродуктів, добрив, і якщо цього немає – білоруська економіка мертва", – наголосив ексміністр закордонних справ України.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що постійне нагнітання ситуації навколо можливого вторгнення білоруських військових в Україну вигідне Росії. Таким чином РФ намагається збільшити панічні настрої серед українців. Він зазначив, що українців попередять, якщо Білорусь справді буде готова наступати.

Раніше Клімкін зазначив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за вказівкою глави Кремля Володимира Путіна може влаштувати провокацію на кордоні з Польщею чи Литвою.

Читайте також:

війна в Україні Білорусь вторгнення Росії новини Білорусі
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:31

Вторгнення Білорусі: військовий експерт розповів, чому Лукашенко не віддає наказ

16:30

Штаб РФ злетів у повітря разом з десятком окупантів: у ЗСУ показали вогняні кадриВідео

16:07

Найкорисніше і унікальне варення з м'яти на зиму з 3 інгредієнтів: простий рецептВідео

15:54

У Кременчуці зросла кількість жертв ракетного удару по ТЦ АмсторФотоВідео

15:54

"Чекаємо відповідь": морпіхи ЗСУ знищили Стугною танк РФВідео

Реклама
15:37

"Лукашенка тримають за горло": Клімкін пояснив, що зробить Захід у разі нападу Білорусі на УкраїнуВідео

15:29

З'явився лист спецпризначенців РБ Лукашенку про війну з Україною: у Мережі вказали на фейкВідео

15:29

"Починай якусь перестрілку": Путін може нацькувати Лукашенка на Литву чи Польщу – КлімкінВідео

15:28

Прикмети на 3 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:06

"Ведмідь, собака і три блохи": чому Україні треба відвоювати окуповані території до кінця рокуПогляд

14:59

"Панує дух Змієбаївки": ЗСУ проводять "зачистку" Зміїного від ворожої техніки - БратчукВідео

14:48

"Ми готові до війни з РБ": в ОП заявили, що "вкиди" про наступ з Білорусі – це спекуляції РФВідео

14:45

Укрпошта ввела нові тарифи: головні зміни в умовах доставкиВідео

14:17

Повернувся додому в труні: ЗСУ знищили старшого прапорщика окупантів з Бурятії

14:13

Армія України вдарила по військах РФ на півдні: розбили три склади боєприпасів і ЗРК ТорВідео

14:00

Ядерні боєголовки для Білорусі від Путіна: Жданов пояснив, чому глава Кремля до цього не готовий

13:59

Ворог штурмує Лисичанськ і намагається взяти місто в кільце: в НГУ розповіли про жорстокі боїВідео

13:42

Росіяни хизуються, як добивають поранених українців: жорстке перехоплення від СБУВідео

13:38

Вантаж 200 для Підмосков'я: ЗСУ ліквідували майора ВДВ армії РФ

13:21

Хакери з РФ зухвало погрожували Литовській залізниці: їх відправили слідом за російським кораблемВідео

Реклама
13:03

В Огнєвіч з’явився новий переслідувач: прийшов до неї додому

13:00

Гороскоп на завтра 3 липня 2022: Тільцям - важлива інформація, Ракам - неприємна розмова, Стрільцям - грошіВідео

12:56

"Терпи, моя красуня": глава МЗС Латвії потролив Захарову через український борщВідео

12:28

Українцям загрожує новий дефіцит палива на АЗС: названа причина і терміниВідео

12:27

Грандіозний вибух: ЗСУ знищили на Донбасі ворожий склад боєприпасівВідео

12:26

Путін тиснутиме на Лукашенка і ОДКБ, вимагатиме війська або техніку для захоплення України – ЖдановВідео

12:09

П'ять речей, які повинен знати кожен Телець перед тим, як декорувати свій будинок

12:02

Гороскоп на сьогодні 2 липня 2022: Стрільцям - обман, Козерогам - неприємності, Рибам - хороші новини

11:59

"Особисті комплекси Путіна": у Зеленського відповіли на шантаж і терор РФ

11:52

"Осколок влучив у живіт": окупанти вбили 17-річну бандуристкуВідео

11:46

Загроза атаки з Білорусі: у МВС попередили про ризики закидання ДРГВідео

11:33

План Путіна - затягнути бої на сході України, він побоюється зближення Києва з ЄС і НАТО – РасмуссенВідео

10:59

Побили і замінували: на Київщині окупанти кинули помирати покаліченого псаВідео

10:42

Для контрнаступу ЗСУ потрібно багато зброї, Україна її отримає за місяць, два-три - ПодолякВідео

10:41

ЗСУ не потрібні: на Запоріжжі у п'яних розборках загинули та поранені 14 окупантівВідео

10:15

В Україні обвалився експорт залізної руди

10:00

Один удар - розбито ворожий ЗРПК: ЗСУ знищили Панцир-С1 військ РФ за 15 млн доларівВідео

09:58

Втеча окупантів з острова Зміїний: у Пентагоні розповіли про удар ЗСУ ГарпунамиВідео

09:55

"Мене це вбило": Подкопаєва висловилася про зраду ЛоракВідео

09:28

Ракетні удари по житлових будинках: у Зеленського розкрили нову тактику РФВідео

Реклама
09:09

ЗСУ досягають успіхів у боях з військами РФ: HIMARS трощать командні пункти окупантів – ПентагонВідео

08:59

У США попередили: окупанти готують оточення Лисичанська, прориваються з південного флангуВідео

08:57

У нас починаються зміни тільки там, де все закінчуєтьсяПогляд

08:27

Зачистка Зміїного: ударом ЗСУ знищено техніку окупантів

08:26

Ворог не прорвався під Слов'янськом і біля Лисичанська, а на Херсонщині зростає опір – ГенштабВідео

07:33

Армія України вдарить по Кримському мосту: Арестович назвав умову атаки на естакадуВідео

07:10

Як прочистити засмічення у трубах підручними засобами: 3 простих способи

07:00

День податкової служби України 2022: привітання, картинки і листівки до свята

06:26

Перемогти Україну вони вже не зможуть ніколиПогляд

06:00

Заплатять за все: яким чином Україна отримає арештовані російські 300 мільярдів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти