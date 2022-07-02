"Починай якусь перестрілку": Путін може нацькувати Лукашенка на Литву чи Польщу – Клімкін

Лукашенко вже організовував за вказівкою Путіна "кризу з мігрантами", наразі він може піти на нову провокацію - Клімкін / Колаж пресслужба президента Білорусі, УНІАН, Міноборони Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за вказівкою глави Кремля Володимира Путіна може влаштувати провокацію на кордоні з Польщею або Литвою. Лукашенко здатен на такі дії, про що свідчить створена ним в нещодавньому минулому криза з мігрантами. Якщо Путін дасть вказівку, білоруський глава держави, цілком ймовірно, влаштує якусь "перестрілку" на кордонах. Важка військова техніка на шляху до польського кордону вкопується не просто так. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін

У інтерв'ю Розмови про важливе на 1+1 він розповів про те, що Путін може змусити Лукашенка піти на провокації на кордоні з Польщею або Литвою. Поляки розуміють ймовірність небезпечного сценарію і вже зміцнюють кордони.

читайте такожПутін не може змусити Білорусь вступити у війну, у Лукашенка є козир - Жданов"Я не виключаю, що Путін "нагне" Лукашенка не на напад на нас, він може "нагнути" його на конфлікт щодо Польщі чи Литви, зробити щось на кордоні. Не просто так поляки наразі зміцнюють кордон", - вважає Клімкін.

У якості прикладу дипломат навів ситуацію з спровокованою Лукашенком за вказівкою Путіна кризою з мігрантами. Тепер глава РБ може піти на іншу провокацію. На його готовність до таких дій вказує вкопування важкої військової техніки по шляху до кордону з Польщею.

"Спочатку він, як худоба, гнав мігрантів і це все було вигадано росіянами. А зараз, якщо Путін йому скаже: "Починай якусь перестрілку", ну як розпочиналася Друга світова... Вважаєте, Лукашенко не почне? Звичайно, він там для чого БТРи вкопує, дорогою до польського кордону?"- підкреслив Павло Клімкін.

Дивіться інтерв'ю Олега Жданова Главреду - Лукашенко готується до війни, але може зрадити Путіна

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше казав, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача ЗСУ. Обговорювалися ризики військового вторгнення Білорусі в Україну. Було вирішено провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував завдати ракетного удару по Києву з території РБ. Мовляв, Мінськ піде на такий крок, якщо ЗСУ нібито "перетнуть кордон" з Білоруссю і, мовляв "вдарять" по Мозирському нафтопереробному заводу. Лукашенко заперечує наміри воювати з Україною, але підтверджує підготовку своїх військ.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жук підтвердив, що Білорусь, мовляв, не воюватиме з Києвом. Створення нового військового оперативного командування в напрямку України він назвав, мовляв, "розвитком держави".

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