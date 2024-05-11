Дрони ГУР підірвали НПЗ у Волгограді: джерело розкрило деталі спецоперації

На Волгоградському заводі зазнали пошкоджень установки первинної переробки нафти.

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Дрони ГУР вдарили по НПЗ у РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували Волгоградський нафтопереробний завод РФ у ніч на суботу, 11 травня.

Атака сталася близько 3:45, при цьому відомо, що на заводі зазнали пошкоджень установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в ГУР.

При цьому уточнюється, що пошкодження зазнав кабель управління повітряними холодильниками, внаслідок чого відключеними виявилися 7 з них. Також пошкоджено димову трубу печі П-1.

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Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Волгоградський НПЗ: що відомо про завод

"Лукойл-Волгограднафтопереробка" входить до складу ПАТ "Лукойл". Завод переробляє суміш малосірчистих західносибірських і нижньоволзьких нафт. Нафта надходить нафтопроводом Самара - Тихорецьк. Готова продукція відвантажується залізничним, річковим і автомобільним транспортом.

Основним регіоном постачання нафтопродуктів є Південний федеральний округ, частина продукції відвантажується на експорт. За даними на 2015 рік, обсяг переробки нафти склав 12,6 млн тонн, при потужності заводу 15,7 млн тонн/рік.

Удари по НПЗ у Росії

Як повідомлялося, дрони атакували НПЗ у Самарській області. Пожежа виникла на установці з переробки нафтопродуктів на території Сизранського НПЗ. Також був атакований Новокуйбишевський НПЗ.

Нагадаємо, українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Первый Завод" у Калузькій області країни-агресора РФ. За даними українських ЗМІ, операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Видання Bloomberg писало, що внаслідок атак українськими безпілотниками в минулі два дні зупинилися три нафтопереробні заводи глибоко на території країни-агресора Росії. Ці заводи становлять близько 12% нафтопереробних потужностей РФ.

/ Главред

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